Як наголошує Ганна Гаврилів, займатися ревіталізацією об'єктів планують системно. Тому закликає українців слідкувати за оновленнями, а також долучатися до відродження культурної спадщини України.
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Характеристики ревіталізованої хатинки на Львівщині
Загальна площа будинку – 41,7 метра квадратних, житлова – 34,8 "квадратів". Тут облаштовано 2 кімнати, кухню та коридор. У будинок проведена електрика, опалення пічне. А задля збереження автентичності у хатинці залишили оригінальну піч.
Відремонтований фасад / Фото фейсбук Ганна Гаврилів
На території будинку є криниця, а також стодола на два відсіки. До речі, площа земельної ділянки – 6,07 "сотки".
Хоча хатка й невеличка, але достатньо місця для пари чи сім’ї з дітьми провести вікенд, а хто вже нажився в місті, міг би тут жити у єднанні з природою цілорічно, працюючи дистанційно,
– розповідає ініціаторка відновлення.
Інтер'єр хатинки / Фото фейсбук Ганна Гаврилів
Вартість такого будинку становила 9 500 доларів. Однак наразі житло знайшло своїх власників. Водночас Гаврилів наголошує, що невдовзі поділиться новими проєктами, які також можна буде придбати.
У будинку подбали про декор / Фото фейсбук Ганна Гаврилів
Культурний і громадський осередок у Роздолі
Раніше фонд "Спадщина.UA" створив новий культурний і громадський осередок у приміщенні занедбаної будівлі австрійського періоду. Селищна рада виставила споруду на аукціон, де її і знайшла Ганна Гаврилів. На той момент будівля простоювала без власників майже 20 років.
Ревіталізація будівлі 1905 року / Фото фейсбук Ганни Гаврилів
Ревіталізація тривала 2 роки. У результаті вдалося зберегти автентичний вигляд будинку, виконаного у стилі класицизму та ранньої сецесії.
Коментуючи свою роботу, Гаврилів говорить, що цінні речі треба рятувати. А вкладені гроші окупляться за кілька років.