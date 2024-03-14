Під час пошуку бюджетної квартири в Києві треба розуміти, що на ціну житла впливають такі фактори, як розташування, інфраструктура поблизу будинку, транспортна розв'язка, близькість до метро, наявність чи відсутність ремонту та навіть документи. Про це розповідала рієлторка однієї з відомих агенцій нерухомості Валерія Малюцька.

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Скільки коштують готові бюджетні квартири в Києві

Рієлторка навела актуальні середні ціни на житло від приватних власників. Такою є вартість квартир на вторинці:

Печерський – 126 000 доларів;

Шевченківський – 80 000 доларів;

Голосіївський – 69 000 доларів;

Дарницький – 65 000 доларів;

Дніпровський – 59 800 доларів;

Подільський – 59 000 доларів;

Соломʼянський – 58 000 доларів;

Оболонський – 54 100 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Деснянський – 43 000 доларів.

"З цієї статистики можемо зробити висновок, що найдешевшу однокімнатну квартиру можна купити в Святошинському або у Деснянському районах. Найдорожчі квартири – у Печерському та Шевченківському", – каже рієлторка.

Яку площу має найменша квартира на ринку столиці

У Дніпровському районі Києва продають таку крихітну квартиру, що за розміром вона нагадує комору. Площа цього житла становить всього 10 метрів квадратних.

Попри те, у квартирі облаштували спальню, кухню та ванну кімнату з душем. До слова, житло рекламують як "готовий орендний бізнес", адже вона справді в гарному стані. Дізнайтеся, скільки коштує та який вигляд має це крихітне помешкання.