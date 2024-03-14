При поиске бюджетной квартиры в Киеве надо понимать, что на цену жилья влияют такие факторы, как расположение, инфраструктура вблизи дома, транспортная развязка, близость к метро, наличие или отсутствие ремонта и даже документы. Об этом рассказывала риелтор одного из известных агентств недвижимости Валерия Малюцкая.

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Сколько стоят готовые бюджетные квартиры в Киеве

Риелтор привела актуальные средние цены на жилье от частных владельцев. Такова стоимость квартир на вторичке:

Печерский – 126 000 долларов;

Шевченковский – 80 000 долларов;

Голосеевский – 69 000 долларов;

Дарницкий – 65 000 долларов;

Днепровский – 59 800 долларов;

Подольский – 59 000 долларов;

Соломенский – 58 000 долларов;

Оболонский – 54 100 долларов;

Святошинский – 48 000 долларов;

Деснянский – 43 000 долларов.

"Из этой статистики можем сделать вывод, что самую дешевую однокомнатную квартиру можно купить в Святошинском или в Деснянском районах. Самые дорогие квартиры – в Печерском и Шевченковском", – говорит риелтор.

Какую площадь имеет самая маленькая квартира на рынке столицы

В Днепровском районе Киева продают такую крошечную квартиру, что по размеру она напоминает кладовку. Площадь этого жилья составляет всего 10 квадратных метров.

Несмотря на то, в квартире обустроили спальню, кухню и ванную комнату с душем. К слову, жилье рекламируют как "готовый арендный бизнес", ведь она действительно в хорошем состоянии. Узнайте, сколько стоит и как выглядит это крошечное помещение.