Ці чудові мініатюрні будинки ідеально підходять для постійного проживання або відпустки. Один розташований біля красивого озера, а інший – у курортному районі з полем для гольфу, тенісним кортом та басейном.
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Це не мегаособняки, але в них є все необхідне, що потребує більшість людей. Найдорожче з помешкань коштує 280 тисяч доларів, а найдешевше – всього 95 тисяч доларів.
Гокінс, Техас
- Ціна: 190 тисяч доларів
Будиночок площею 32 квадратних метри на ділянці 1,2 гектара / Фото Realtor
Монтігл, Теннессі
- Ціна: 279 900 доларів
Будиночок площею 39 "квадратів" з просторим ґанком / Фото Realtor
Ітонвілл, Вашингтон
- Ціна: 270 тисяч доларів
Двоповерховий будиночок площею 33 "квадрати" / Фото Realtor
Сілвер-Лейк, Індіана
- Ціна: 95 тисяч доларів
Будинок площею 45 квадратних метрів, який нещодавно перебудували / Фото Realtor
Баглі, Мічиган
- Ціна: 149 900 доларів
Будиночок у курортному селищі площею 36 "квадратів" / Фото Realcomp