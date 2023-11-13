Эти отличные миниатюрные дома идеально подходят для постоянного проживания или отпуска. Один расположен у красивого озера, а другой – в курортном районе с полем для гольфа, теннисным кортом и бассейном.

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Это не мегаособняки, но в них есть все необходимое, что нуждается в большинстве людей. Дороже всего из квартир стоит 280 тысяч долларов, а самое дешевое – всего 95 тысяч долларов.

Гокинс, Техас

Цена: 190 тысяч долларов

Домик площадью 32 квадратных метра на участке 1,2 гектара / Фото Realtor

Монтигл, Теннесси

Цена: 279 900 долларов

Домик площадью 39 "квадратов" с просторным крыльцом / Фото Realtor

Итонвилл, Вашингтон

Цена: 270 тысяч долларов

Двухэтажный домик площадью 33 "квадрата" / Фото Realtor

Силвер-Лейк, Индиана

Цена: 95 тысяч долларов

Недавно перестроенный дом площадью 45 квадратных метров / Фото Realtor

Багли, Мичиган

Цена: 149 900 долларов

Домик в курортном поселке площадью 36 "квадратов" / Фото Realcomp