Эти отличные миниатюрные дома идеально подходят для постоянного проживания или отпуска. Один расположен у красивого озера, а другой – в курортном районе с полем для гольфа, теннисным кортом и бассейном.
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Это не мегаособняки, но в них есть все необходимое, что нуждается в большинстве людей. Дороже всего из квартир стоит 280 тысяч долларов, а самое дешевое – всего 95 тысяч долларов.
Гокинс, Техас
- Цена: 190 тысяч долларов
Домик площадью 32 квадратных метра на участке 1,2 гектара / Фото Realtor
Монтигл, Теннесси
- Цена: 279 900 долларов
Домик площадью 39 "квадратов" с просторным крыльцом / Фото Realtor
Итонвилл, Вашингтон
- Цена: 270 тысяч долларов
Двухэтажный домик площадью 33 "квадрата" / Фото Realtor
Силвер-Лейк, Индиана
- Цена: 95 тысяч долларов
Недавно перестроенный дом площадью 45 квадратных метров / Фото Realtor
Багли, Мичиган
- Цена: 149 900 долларов
Домик в курортном поселке площадью 36 "квадратов" / Фото Realcomp