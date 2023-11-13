5 чарівних будиночків, які зараз продають у США за дуже доступною ціною

Якщо ви шукаєте будинок у США за доступною ціною, то зверніть увагу на маленькі, але дуже затишні помешкання. Серед них є багато варіантів на різний гаманець.

Ці чудові мініатюрні будинки ідеально підходять для постійного проживання або відпустки. Один розташований біля красивого озера, а інший – у курортному районі з полем для гольфу, тенісним кортом та басейном.

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Це не мегаособняки, але в них є все необхідне, що потребує більшість людей. Найдорожче з помешкань коштує 280 тисяч доларів, а найдешевше – всього 95 тисяч доларів.

Гокінс, Техас

Ціна: 190 тисяч доларів

Будиночок площею 32 квадратних метри на ділянці 1,2 гектара / Фото Realtor

Монтігл, Теннессі

Ціна: 279 900 доларів

Будиночок площею 39 "квадратів" з просторим ґанком / Фото Realtor

Ітонвілл, Вашингтон

Ціна: 270 тисяч доларів

Двоповерховий будиночок площею 33 "квадрати" / Фото Realtor

Сілвер-Лейк, Індіана

Ціна: 95 тисяч доларів

Будинок площею 45 квадратних метрів, який нещодавно перебудували / Фото Realtor

Баглі, Мічиган

Ціна: 149 900 доларів

Будиночок у курортному селищі площею 36 "квадратів" / Фото Realcomp