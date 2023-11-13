5 чарівних будиночків, які зараз продають у США за дуже доступною ціною
Джерело:Realtor
Якщо ви шукаєте будинок у США за доступною ціною, то зверніть увагу на маленькі, але дуже затишні помешкання. Серед них є багато варіантів на різний гаманець.
Ці чудові мініатюрні будинки ідеально підходять для постійного проживання або відпустки. Один розташований біля красивого озера, а інший – у курортному районі з полем для гольфу, тенісним кортом та басейном.
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Це не мегаособняки, але в них є все необхідне, що потребує більшість людей. Найдорожче з помешкань коштує 280 тисяч доларів, а найдешевше – всього 95 тисяч доларів.
Гокінс, Техас
- Ціна: 190 тисяч доларів
Монтігл, Теннессі
- Ціна: 279 900 доларів
Ітонвілл, Вашингтон
- Ціна: 270 тисяч доларів
Сілвер-Лейк, Індіана
- Ціна: 95 тисяч доларів
Баглі, Мічиган
- Ціна: 149 900 доларів