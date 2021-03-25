Ремонт житла – процес не лише довготривалий, але й нервовий. Кожен власник хоче пережити його якомога швидше.

Які заповіді допоможуть зробити ремонт легко та спокійно, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак. Цікаво Чек-лист: 10 речей у будинку, від яких варто позбутися 7 заповідей для вдалого ремонту Зрозумійте, чого очікуєте від нового інтер'єру. За словами Руснак, можна тисячі разів переглядати картинки та робити, як радять фахівці, а в результаті отримати зовсім не те, чого хотілося. Тому потрібно скласти функціональну концепцію і прописати усі деталі: що і де має стояти, і яких розмірів. Не починайте ремонт без продуманого розміщення меблів. Дизайнерка інтер'єру уточнила, що цей пункт порушують 80% власників, які роблять ремонт. У результаті – неправильне освітлення, розетки не там, де потрібно, не ті візуальні акценти та ін. Розподіл зон відповідальності. Перед початком ремонту визначте, хто і за що відповідатиме. Створіть візуальну концепцію – це дозволить зробити концептуальний дизайн без кольорів і орнаментів, які будуть різатимуть око та не впишуться в інтер'єр. Дотримання заповідей дозволить легко пережити ремонт / Фото pinterest Корисно Як привнести в інтер'єр щось нове: простий спосіб освіжити приміщення Не обирайте оздоблення і кольори на око. Для ремонту потрібно мати натуральні зразки, які прикладаються один до одного. Якщо не дотримуватися цього правила, у кімнаті буде кілька відтінків одного кольору. Працюйте з професіоналами. Гарні майстри – задоволення не з дешевих, але вони зроблять все якісно та надійно. Форс-мажорні ситуації. У процесі ремонту може траплятися всяке – бракований матеріал, невдалий підбір майстрів та ін. Намагайтеся легше ставитися до подібних нюансів. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений НАТАЛЯ ️ про дизайн (@rusnak_design)