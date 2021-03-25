Ремонт в квартире: 7 заповедей, которые помогут владельцам
Ремонт жилья – процесс не только длительный, но и нервный. Каждый владелец хочет пережить его как можно скорее.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Какие заповеди помогут сделать ремонт легко и спокойно, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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7 заповедей для удачного ремонта
- Определитесь, чего ожидаете от нового интерьера. По словам Руснак, можно тысячи раз просматривать картинки и делать, как советуют специалисты, а в результате получить совсем не то, чего хотелось. Поэтому нужно составить функциональную концепцию и прописать все детали: что и где должно стоять, и каких размеров.
- Не начинайте ремонт без продуманного размещения мебели. Дизайнер интерьера уточнила, что этот пункт нарушают 80% владельцев, которые делают ремонт. В результате – неправильное освещение, розетки не там, где нужно, не те визуальные акценты и др.
- Распределение зон ответственности. Перед началом ремонта определите, кто и за что будет отвечать.
- Создайте визуальную концепцию – это позволит сделать концептуальный дизайн без цветов и орнаментов, которые будут резать глаз и не впишутся в интерьер.
Соблюдение заповедей позволит легко пережить ремонт / Фото pinterest
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- Не следует выбирать отделку и цвета на глаз. Для ремонта нужно иметь натуральные образцы, которые прикладываются друг к другу. Если не придерживаться этого правила, в комнате будет несколько оттенков одного цвета.
- Работайте с профессионалами. Хорошие мастера – удовольствие не из дешевых, но они сделают все качественно и надежно.
- Форс-мажорные ситуации. В процессе ремонта может случаться всякое – бракованный материал, неудачный подбор мастеров и др. Старайтесь легче относиться к подобным нюансам.
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