Ремонт жилья – процесс не только длительный, но и нервный. Каждый владелец хочет пережить его как можно скорее.

Какие заповеди помогут сделать ремонт легко и спокойно, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак. Интересно Чек-лист: 10 вещей в доме, от которых нужно избавиться 7 заповедей для удачного ремонта Определитесь, чего ожидаете от нового интерьера. По словам Руснак, можно тысячи раз просматривать картинки и делать, как советуют специалисты, а в результате получить совсем не то, чего хотелось. Поэтому нужно составить функциональную концепцию и прописать все детали: что и где должно стоять, и каких размеров. Не начинайте ремонт без продуманного размещения мебели. Дизайнер интерьера уточнила, что этот пункт нарушают 80% владельцев, которые делают ремонт. В результате – неправильное освещение, розетки не там, где нужно, не те визуальные акценты и др. Распределение зон ответственности. Перед началом ремонта определите, кто и за что будет отвечать. Создайте визуальную концепцию – это позволит сделать концептуальный дизайн без цветов и орнаментов, которые будут резать глаз и не впишутся в интерьер. Соблюдение заповедей позволит легко пережить ремонт​ / Фото pinterest Полезно Как привнести в интерьер что-то новое: простой способ освежить помещение Не следует выбирать отделку и цвета на глаз. Для ремонта нужно иметь натуральные образцы, которые прикладываются друг к другу. Если не придерживаться этого правила, в комнате будет несколько оттенков одного цвета. Работайте с профессионалами. Хорошие мастера – удовольствие не из дешевых, но они сделают все качественно и надежно. Форс-мажорные ситуации. В процессе ремонта может случаться всякое – бракованный материал, неудачный подбор мастеров и др. Старайтесь легче относиться к подобным нюансам. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений НАТАЛЯ ️ про дизайн (@rusnak_design)