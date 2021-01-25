Як зробити ремонт дешевше: 5 пунктів, на яких можна зекономити

Ремонтні роботи у квартирі або будинку завжди виливаються в солідну суму. Багато хто шукає варіанти заощадити.

На чому можна заощадити під час ремонту, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua.

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Ремонт – це така справа, на якій краще не економити. Особливо це стосується капітальних речей, а-ля стін, стель, сантехніки, але зробити ремонт дешевше можна! – підкреслили дизайнери інтер'єру.

На чому заощадити під час ремонту

Стиль

Плануючи ремонт, вибирайте недорогий стиль. Наприклад, класика, кришталеві люстри, ліпнина і колони обійдуться дуже дорого. У той же час мінімалізм, скандинавський, сучасний і інші подібні стилі дозволять заощадити бюджет.

Бренд

Є способи заощадити і на матеріалах. Хороший ламінат стане відмінною альтернативою паркету, а українська плитка замінить італійську. Оцінюйте якість, а не бренд. Це допоможе зберегти солідну суму в бюджеті.

Під час ремонту можна заощадити на деяких пунктах​ / Фото real-vin

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Меблі

Придивіться до корпусних меблів. Також можна заощадити на матеріалах. Наприклад, замість шпону можна використовувати ДСП, а замість акрилових фасадів – МДФ в плівці.

Відкладіть покупку одиничних позицій

У перший час в новій квартирі ви цілком зможете обійтися без крісел, тумбочок, журнальних столиків.

Декор

Декоративні елементи і предмети теж можна купити пізніше. Йдеться про килими, штори, покривала, пледи, декоративні подушки.