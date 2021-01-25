Ремонтные работы в квартире или доме всегда выливаются в солидную сумму. Многие ищут варианты сэкономить.

На чем можно сэкономить во время ремонта, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua.

Интересно Этапы строительных работ в квартире: что и когда нужно делать

Ремонт – это такое дело, на котором лучше не экономить. Особенно это касается капитальных вещей, а-ля стен, потолков, сантехники, но сделать ремонт дешевле можно! – подчеркнули дизайнеры интерьера.

На чем сэкономить во время ремонта

Стиль

Планируя ремонт, выбирайте недорогой стиль. К примеру, классика, хрустальные люстры, лепнина и колонны обойдутся очень дорого. В то же время минимализм, скандинавский, современный и другие подобные стили позволят сэкономить бюджет.

Бренд

Есть способы сэкономить и на материалах. Хороший ламинат станет отличной альтернативой паркета, а украинская плитка заменит итальянскую. Оценивайте качество, а не бренд. Это поможет сохранить солидную сумму в бюджете.

Во время ремонта можно сэкономить на некоторых пунктах / Фото real-vin

Читайте Вторичное жилье: названы подводные камни и возможные проблемы

Мебель

Присмотритесь к корпусной мебели. Также можно сэкономить на материалах. Например, вместо шпона можно использовать ДСП, а вместо акриловых фасадов – МДФ в пленке.

Отложите покупку единичных позиций

В первое время в новой квартире вы вполне сможете обойтись без кресел, тумбочек, журнальных столиков.

Декор

Декоративные элементы и предметы тоже можно купить позднее. Речь идет о коврах, шторах, покрывалах, пледах, декоративных подушках.