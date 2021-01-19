Кожен, хто вирішив придбати квартиру, постає перед вибором – взяти вторинку чи новобудову.

З якими труднощами можуть зіткнутися покупці житла у старому будинку, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design в Instagram.

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Що приховує вторинне житло? У віконці питання-відповідь мені періодично ставлять запитання: "Можливо, краще вторинка?", "У вторинці дешевший ремонт?" і т. д., – зазначила Ольга.

Вона назвала технічні нюанси вторинки, які складно побачити при покупці.

Нерівна стяжка і стіни . Потрібно враховувати, що вирівнювання коштує недешево і потягне додаткові витрати на будівельні роботи та матеріали.

. Потрібно враховувати, що вирівнювання коштує недешево і потягне додаткові витрати на будівельні роботи та матеріали. Дверні прорізи у старих квартирах можуть бути різної висоти. У такій сітуації доведеться зробити двері під замовлення, що потягне додаткові витрати, або ж потрібно вирівнювати отвір.

у старих квартирах можуть бути різної висоти. У такій сітуації доведеться зробити двері під замовлення, що потягне додаткові витрати, або ж потрібно вирівнювати отвір. Заміна вікон / комунікацій / радіаторів. Якщо в квартирі встановлені якісні радіатори, які ви не хочете змінювати, їх все одно доведеться знімати, щоб штукатурити стіну за ними. Вікна також краще замінити на етапі ремонту.

Якщо в квартирі встановлені якісні радіатори, які ви не хочете змінювати, їх все одно доведеться знімати, щоб штукатурити стіну за ними. Вікна також Стара сантехніка. Її краще замінити відразу, оскільки труби в деяких місцях можуть бути непридатні до використання.

Вибираючи вторинку, необхідно зважити всі за і проти / Фото pikabu

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Є особливості не тільки по внутрішніх роботах, але ще і в навколишньому середовищі. Наші міста спроєктовані таким чином, що спальні райони відокремлені від робочих просторів. Відповідно, коли всі йдуть на роботу в один час, райони стоять напівпорожніми і це небезпечно. Тому величезний плюс коли житловий комплекс інтегрований в міське середовище, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

Небезпека незаконного перепланування. Досить часто у старих будинках хтось вже об'єднав санвузол або демонтував стіну.

У вторинки є і плюси – найчастіше такі будинки перебувають біля парків, метро та іншої інфраструктури.