Плануючи ремонт житла, кожен власник думає про те, що і коли потрібно робити, яка черговість необхідних робіт.

Етапи будівельних робіт назвали дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.

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Що і коли потрібно робити в квартирі

Якщо ви користуєтеся послугами дизайнерів інтер'єру, вони розробляють дизайн-проєкт і після вашого затвердження передають всі креслення будівельній бригаді. У свою чергу виконроб робить кошторис будівельних робіт, чорнових матеріалів, і складає план робіт.

Демонтажні роботи Вирішення питань стяжки Монтаж стін і перегородок Монтаж прихованої електрики Прокладка трас кондиціонеру, монтаж зовнішнього блоку Монтаж системи водопостачання Установка вікон Штукатурні роботи Монтаж гідроізоляції Монтаж системи тощо Пристрій стяжки Монтаж перегородок і стель ГКЛ Установка підвіконь Установка ліпнини Монтаж люків ревізії Монтаж ел. щитків Плиткові роботи Шпаклівка стін і стель

Черговість робіт прописує виконроб / Фото remontvitebsk

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Монтаж вбудованого світла Установка розеток і вимикачів Установка сантехніки Установка вентиляторів Фарбування стін і стель Поклейка шпалер Встановлення світильників Укладання ламінату, плінтусів, порогів Встановлення дверей Монтаж натяжної стелі Установка кухні Монтаж вбудованих меблів Текстиль.

Дизайнери інтер'єру уточнили, що план робіт розписується по тижнях, від початку і до кінця. По ньому також складається графік поставок на об'єкт, від чого залежить графік оплат.