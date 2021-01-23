Етапи будівельних робіт у квартирі: що і коли потрібно робити
Плануючи ремонт житла, кожен власник думає про те, що і коли потрібно робити, яка черговість необхідних робіт.
Етапи будівельних робіт назвали дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.
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Що і коли потрібно робити в квартирі
Якщо ви користуєтеся послугами дизайнерів інтер'єру, вони розробляють дизайн-проєкт і після вашого затвердження передають всі креслення будівельній бригаді. У свою чергу виконроб робить кошторис будівельних робіт, чорнових матеріалів, і складає план робіт.
- Демонтажні роботи
- Вирішення питань стяжки
- Монтаж стін і перегородок
- Монтаж прихованої електрики
- Прокладка трас кондиціонеру, монтаж зовнішнього блоку
- Монтаж системи водопостачання
- Установка вікон
- Штукатурні роботи
- Монтаж гідроізоляції
- Монтаж системи тощо
- Пристрій стяжки
- Монтаж перегородок і стель ГКЛ
- Установка підвіконь
- Установка ліпнини
- Монтаж люків ревізії
- Монтаж ел. щитків
- Плиткові роботи
- Шпаклівка стін і стель
Черговість робіт прописує виконроб / Фото remontvitebsk
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- Монтаж вбудованого світла
- Установка розеток і вимикачів
- Установка сантехніки
- Установка вентиляторів
- Фарбування стін і стель
- Поклейка шпалер
- Встановлення світильників
- Укладання ламінату, плінтусів, порогів
- Встановлення дверей
- Монтаж натяжної стелі
- Установка кухні
- Монтаж вбудованих меблів
- Текстиль.
Дизайнери інтер'єру уточнили, що план робіт розписується по тижнях, від початку і до кінця. По ньому також складається графік поставок на об'єкт, від чого залежить графік оплат.
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