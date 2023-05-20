Ідеї червоної вітальні: 5 атмосферних і елегантних дизайнів
Джерело:Homes & Gardens
Обмірковуєте ідеї червоної вітальні? Хоча колір може здатися драматичним, насправді з ним легко жити, і він безперечно вартий вашої уваги.
Які головні переваги червоного кольору в інтер'єрі? Він випромінює тепло, створює відчуття затишку в кімнаті та зовнішній вигляд при штучному освітленні. Зрештою, для багатьох із нас вітальня – це місце, де ми часто сидимо саме після настання темряви.
Червоний – універсальний колір. Його можна використовувати як атмосферний фон чи затишний акцент. Ось кілька ідей червоної вітальні від дизайнерів.
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Акцент на червоних меблях
Червоний колір на візерункових шпалерах
Вітальня майже повністю в червоних відтінках
Червоне покриття підлоги у білій вітальні
Червоний колір у маленькій та темній вітальні