Існує чимало видів та стилів приліжкових тумбочок, який обрати вам – справа смаку. Єдине правило в плані вимірів для функціональної тумбочки – це висота. Ідеальна тумбочка має бути на тій же висоті, що й матрац. Щодо ширини та глибини обмежень немає.

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Обираючи тумбочку, ви повинні враховувати, які саме елементи будете тут зберігати. Тут обов’язково потрібно розташувати лампу з теплим світлом й інші приємні деталі: свічку, стакан води чи органайзер з ліками.

Полиця

Поруч із ліжком можна розмістити L-подібний стіл, який використовує кут і проходить уздовж усієї стіни. Саме такий предмет інтер’єру забезпечить більше місця для зберігання.

Оригінальне рішення / Фото elledecor

Письмовий стіл

Якщо у вашій спальні не вистачає місця, щоб розмістити робочу зону і комод, відмовтеся від однієї з тумб і поставте на її місце письмовий стіл з дзеркалом. Таким чином ви матимете місце для роботи та приліжкову тумбочку.

Функціональний простір / Фото elledecor

Складені книги

Книги, які ви хочете прочитати перед сном, накопичуються горою? Складіть їх і зробіть з них тумбочку. Результат дуже оригінальний і вирішує проблему зберігання цих книг.

Чудова деталь / Фото elledecor

Пуф та сходинки

У цьому випадку виграшна комбінація — пуф (з підносом — ідеальна опора) і бамбукова драбинка, на яку можна підвісити все: книги, плед чи лампочки і створити дуже оригінальний світильник.

Красиво та доступно / Фото elledecor

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Старовинні деталі

Промислові ящики та шафи для документів ідеально підходять для використання в якості тумбочки. У них багато місця для зберігання, і, якщо вони занадто високі, ви можете залишити один із ящиків відкритим і використовувати його як опору.

Історичні дрібниці / Фото elledecor