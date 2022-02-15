Существует немало видов и стилей прикроватных тумбочек, который выбрать вам – дело вкуса. Единственное правило в плане измерений для многофункциональной тумбочки – это высота. Идеальная тумбочка должна быть на той же высоте, что и матрас. Относительно ширины и глубины ограничений нет.

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Выбирая тумбочку, вы должны учитывать, какие именно элементы будете хранить здесь. Тут обязательно нужно разместить лампу с теплым светом и другие приятные детали: свечу, стакан воды или органайзер с лекарством.

Полка

Рядом с кроватью можно разместить L-образный стол, использующий угол и проходящий вдоль всей стены. Именно такой предмет интерьера обеспечит большее место для хранения.

Оригинальное решение / Фото elledecor

Письменный стол

Если в вашей спальне не хватает места, чтобы разместить рабочую зону и комод, откажитесь от одной из тумб и поставьте на нее место письменный стол с зеркалом. Таким образом, вы будете иметь место для работы и прикроватную тумбочку.

Функциональное пространство / Фото elledecor

Сложенные книги

Книги, которые вы хотите прочесть перед сном, накапливаются горой? Сложите их и сделайте из них тумбочку. Результат очень оригинален и решает проблему хранения этих книг.

Великолепная деталь / Фото elledecor

Пуф и ступеньки

В этом случае выигрышная комбинация – пуф (с подносом – идеальная опора) и бамбуковая стремянка, на которую можно подвесить все: книги, плед или лампочки и создать очень оригинальный светильник.

Красиво и доступно / Фото elledecor

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Старинные детали

Промышленные ящики и шкафы для документов идеально подходят для использования в качестве прикроватной тумбочки. В них много места для хранения, и, если они слишком высоки, вы можете оставить один из ящиков открытым и использовать его в качестве опоры.

Исторические мелочи / Фото elledecor