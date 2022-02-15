Чим можна замінити класичну приліжкову тумбочку: ідеї для натхнення

Приліжкові тумбочки – незамінний атрибут будь-якої спальні. Вони допомагають тримати під рукою все, що може знадобитися вночі або зранку.

Існує чимало видів та стилів приліжкових тумбочок, який обрати вам – справа смаку. Єдине правило в плані вимірів для функціональної тумбочки – це висота. Ідеальна тумбочка має бути на тій же висоті, що й матрац. Щодо ширини та глибини обмежень немає.

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Обираючи тумбочку, ви повинні враховувати, які саме елементи будете тут зберігати. Тут обов’язково потрібно розташувати лампу з теплим світлом й інші приємні деталі: свічку, стакан води чи органайзер з ліками.

Полиця

Поруч із ліжком можна розмістити L-подібний стіл, який використовує кут і проходить уздовж усієї стіни. Саме такий предмет інтер’єру забезпечить більше місця для зберігання.

Оригінальне рішення / Фото elledecor

Письмовий стіл

Якщо у вашій спальні не вистачає місця, щоб розмістити робочу зону і комод, відмовтеся від однієї з тумб і поставте на її місце письмовий стіл з дзеркалом. Таким чином ви матимете місце для роботи та приліжкову тумбочку.

Функціональний простір / Фото elledecor

Складені книги

Книги, які ви хочете прочитати перед сном, накопичуються горою? Складіть їх і зробіть з них тумбочку. Результат дуже оригінальний і вирішує проблему зберігання цих книг.

Чудова деталь / Фото elledecor

Пуф та сходинки

У цьому випадку виграшна комбінація — пуф (з підносом — ідеальна опора) і бамбукова драбинка, на яку можна підвісити все: книги, плед чи лампочки і створити дуже оригінальний світильник.

Красиво та доступно / Фото elledecor

Старовинні деталі

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ , щоб обрати найзручніше житло для себе.

Промислові ящики та шафи для документів ідеально підходять для використання в якості тумбочки. У них багато місця для зберігання, і, якщо вони занадто високі, ви можете залишити один із ящиків відкритим і використовувати його як опору.

Історичні дрібниці / Фото elledecor