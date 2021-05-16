Для этого важно подобрать правильные предметы, которые и станут той изюминкой. Как это сделать – читайте ниже.

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Лофт

Этот стиль не так прост, как кажется. Для того чтобы он был нескучным, обратите внимание на мебель: крупный кожаный диван, грубый письменный или журнальный столик, черные стеллажи из металла – то, что позволит подчеркнуть интерьер. Также не забывайте о бытовых мелочах. Они должны быть выполнены из бетона, дерева, стекла и металла.

Лофту присущи грубые элементы / Фото pinterest

Скандинавский стиль

Нейтральная база, полы из дерева, белые, кремовые или бежевые однотонные стены являются особенностями скандинавского стиля. Для того чтобы подчеркнуть его, добавьте деревянные столы, стулья и шкафы. В то же время мягкая мебель может быть однотонной в светлых или глубоких темных тонах. Используйте черный и белый цвета, а также добавьте к ним светлое дерево. Подчеркнуть интерьер помогут различные пледы, посуда, вазы, светильники и постеры в той же гамме, что и комната.

Правильно подобранные элементы украсят скандинавское помещение / Фото pinterest

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Классика

Стиль, который никогда не выходит из моды. Подчеркните его красивым креслом на ножках и роскошным изголовьем у кровати. Декорировать помещение можно свечами на металлических подставках, вазами, картинами и зеркалами. Не забудьте о шторах, люстрах и коврах.

Классический – стиль, который всегда в моде / Фото pinterest

Минимализм

Многие считают, что мебель и отделка – это уже минимализм. Однако для полноты картины, следует все же использовать мелочи. Это могут быть черные ручки на белых дверях или красивая черная ваза с сухоцветами. Стильное зеркало или картина также станет украшением жилья. Помните, что именно детали задают атмосферу в помещении.

В стиле минимализм детали так же важны, как и в других направлениях / Фото pinterest