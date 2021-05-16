Світлу підлогу вибирає дуже багато людей, адже у неї є свої вагомі переваги. Детальніше про них – читайте нижче.
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У чому переваги світлої підлоги
- Світлі відтінки візуально збільшують площу приміщення, тому це відмінний вибір для кімнат будь-якої площі.
- Світла підлога є фоном в інтер'єрі та не перетягує на себе увагу. Це дозволяє зробити акцент на більш важливих елементах – меблях або декорі.
- Тон покриття слід вибирати з урахуванням особливостей приміщення, а також освітлення. Такий прийом дозволить створити стильний інтер'єр.
- Світле оздоблення відмінно виглядає в будь-якому стилі дизайну: скандинавському, сучасному, мінімалізмі, Провансі й класиці.
- Особливий плюс світлої підлоги – на ній не так сильно видно подряпини та пил, як на темних покриттях.
У світлої підлоги є вагомі переваги / Фото pinterest
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Недоліки світлого підлогового покриття
- Світла підлога вимагає ретельного підбору відтінку. Якщо він вибраний невірно, а у приміщенні багато інших білих предметів, воно може асоціюватися з лікарняною палатою. Для того щоб цього не сталося, зверніть увагу на теплі тони.
Приділіть особливу увагу підбору відтінку / Фото pinterest
- Вибираючи матеріал, враховуйте, що з часом світла підлога може пожовтіти, якщо буде перебувати під прямим впливом сонячних променів. Для того щоб уникнути такого ефекту, підлогу можна покрити захисним лаком.
Світле підлогове покриття може пожовтіти / Фото pinterest