Китай випереджає інші країни за кількістю нових інноваційних будівель. Один із найвпливовіших у світі журналів про архітектуру, інтер’єри та дизайн Dezeen зібрав 12 великих китайських проєктів, які планують завершити в рік Тигра.

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Штаб-квартира DJI

У місті Шеньчжень, яке межує з Гонконгом, компанія Foster + Partners завершує будівництво веж, зроблених зі складених коробок та з’єднаних небесним мостом.

Неймовірна велич / Фото dezeen

Монолітний комплекс

Шанхайська студія Neri&Hu спроєктувала культурний центр у Сяншані, неподалік від східного прибережного міста Нінбо.

Він складатиметься з п’яти окремих будівельних комплексів. Тут будуть вілли, термальні ванни, приморські розважальні заклади, ресторани та навіть каплиця.

Знакова споруда / Фото dezeen

Завод з перероблення відходів в енергію

Найбільша у світі електростанція, яка перетворює відходи в енергію, буде завершена цього року на гірській околиці Шеньчженя. Її розробляє Schmidt Hammer Lassen Architects разом з датською фірмою Gottlieb Paludan Architects.

Ця кругла конструкція, яка отримала назву "Енергетичне кільце", буде мати фотоелектричні панелі на даху площею 66 тисяч квадратних метрів. Тут очікують спалювати 5 тисяч тонн сміття щодня.

Турбота про екологію / Фото dezeen

Хмарний центр Aranya

Цей багатоцільовий культурний центр розташований у місцевості Ціньхуандао, що у північно-східному Китаї. Він був розроблений пекінською студією MAD, щоб нагадувати "плаваючу хмару біля моря".

Споруда увінчана аморфним нависаючим дахом, покритим білим вітражем.

Повітряний дизайн / Фото dezeen

Шанхайська бібліотека

Ця шанхайська бібліотека матиме вражаючу площу у 115 тисяч квадратних метрів. Її створила архітектурна студія Schmidt Hammer Lassen Architects.

Дивовижна будівля / Фото dezeen

Багатофункціональна споруда

Покликана нагадувати "вершину, що сягає неба", ця багатофункціональна будівля буде складатися з двох косих фасадів з кубоподібними балконами та великого заповненого рослинами атріуму в центрі. Зведений відомою студією OMA проєкт створено за зразком стародавнього китайського прислів’я "зверху — рай, внизу — Сучжоу та Ханчжоу".

Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни реалізації ЖК. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Чарівний проєкт / Фото dezeen

Штаб-квартира Tencent

Ця 150-метрова вежа в Шанхаї була розроблена гонконгською студією Ronald Lu & Partners для технологічного конгломерату Tencent.

Завдяки прямокутним віконним рамам фасад будівлі буде мати піксельний ефект, нагадуючи про сферу діяльності компанії.

Захоплює подих / Фото dezeen