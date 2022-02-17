Китай опережает другие страны по количеству новых инновационных построек. Один из самых влиятельных в мире журналов об архитектуре, интерьерах и дизайне Dezeen собрал 12 крупных китайских проектов, которые планируют завершить в год Тигра.

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Штаб-квартира DJI

В городе Шэньчжэнь, граничащем с Гонконгом, компания Foster + Partners завершает строительство башен, сделанных из сложенных коробок и соединенных небесным мостом.

Невероятное величие / Фото dezeen

Монолитный комплекс

Шанхайская студия Neri&Hu спроектировала культурный центр в Сяншане, недалеко от восточного прибрежного города Нинбо.

Он будет состоять из пяти отдельных строительных комплексов. Здесь будут виллы, термальные ванны, приморские развлекательные заведения, рестораны и даже часовня.

Знаковое сооружение / Фото dezeen

Завод по переработке отходов в энергию

Самая большая в мире электростанция, превращающая отходы в энергию, будет завершена в этом году на горной окраине Шэньчжэня. Ее разрабатывает Schmidt Hammer Lassen Architects вместе с датской фирмой Gottlieb Paludan Architects.

Эта круглая конструкция, получившая название "Энергетическое кольцо", будет иметь фотоэлектрические панели на крыше площадью 66 тысяч квадратных метров. Здесь ожидают сжигать 5 тысяч тонн мусора каждый день.

Забота об экологии / Фото dezeen

Облачный центр Aranya

Этот многоцелевой культурный центр расположен в местности Циньхуандао, что в северо-восточном Китае. Он был разработан пекинской студией MAD, чтобы наследовать "плавающее облако у моря".

Сооружение увенчано аморфной нависающей крышей, покрытой белым витражом.

Воздушный дизайн / Фото dezeen

Шанхайская библиотека

Эта шанхайская библиотека будет иметь впечатляющую площадь в 115 тысяч квадратных метров. Ее создала архитектурная студия Schmidt Hammer Lassen Architects.

Удивительное здание / Фото dezeen

Многофункциональное сооружение

Призванное напоминать "вершину, уходящую в небо", это многофункциональное здание будет состоять из двух косых фасадов с кубовидными балконами и большого заполненного растениями атриума в центре. Сооруженный известной студией OMA проект создан по образцу древней китайской пословицы "сверху – рай, внизу – Сучжоу и Ханчжоу".

Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки реализации ЖК. Оцените эти преимущества, обратившись к Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Волшебный проект / Фото dezeen

Штаб-квартира Tencent

Эта 150-метровая башня в Шанхае была разработана гонконгской студией Ronald Lu&Partners для технологического конгломерата Tencent.

Благодаря прямоугольным рамам фасад здания будет иметь пиксельный эффект, напоминая о сфере деятельности компании.

Захватывает дыхание / Фото dezeen