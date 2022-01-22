Для першого місяця року нехарактерною є підвищена активність, проте цього січня кількість покупців опустилася до небачених раніше показників. Особливо гостро це відчувається після динаміки 2021 року.

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Експерт із нерухомості Юрій Уланов зазначає, що наразі "ринок закляк. Більшість покупців намагаються відтермінувати питання купівлі житла.

За відчуттями це нагадує час першого локдауну, коли всіх позакривали, і це на ринку спричинило таку ситуацію, як тепер: люди нічого не купують. Але потім, коли всі зрозуміли, що смертельної загрози нема, усі кинулись купувати,

– зазначив експерт.

За його словами, учасники ринку розраховують на пожвавлення ситуації в березні. Саме дані за березень дадуть зрозуміти, падіння попиту – це економічний чинник чи емоційний. Крім того, експерт вважає, що застій на ринку може вплинути на ціноутворення.

Забудовники також чутливі. Якщо місяць-другий нічого не буде відбуватися, вірогідно, їм доведеться знижувати ціну,

– вважає Уланов.

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