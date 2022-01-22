Для першого місяця року нехарактерною є підвищена активність, проте цього січня кількість покупців опустилася до небачених раніше показників. Особливо гостро це відчувається після динаміки 2021 року.
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Експерт із нерухомості Юрій Уланов зазначає, що наразі "ринок закляк. Більшість покупців намагаються відтермінувати питання купівлі житла.
За відчуттями це нагадує час першого локдауну, коли всіх позакривали, і це на ринку спричинило таку ситуацію, як тепер: люди нічого не купують. Але потім, коли всі зрозуміли, що смертельної загрози нема, усі кинулись купувати,
– зазначив експерт.
За його словами, учасники ринку розраховують на пожвавлення ситуації в березні. Саме дані за березень дадуть зрозуміти, падіння попиту – це економічний чинник чи емоційний. Крім того, експерт вважає, що застій на ринку може вплинути на ціноутворення.
Забудовники також чутливі. Якщо місяць-другий нічого не буде відбуватися, вірогідно, їм доведеться знижувати ціну,
– вважає Уланов.
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Ексзаступник міністра регіонального розвитку та президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе вважає, що покупці, які купують житло для себе – не відкладатимуть угоду.
Ті, хто купляє квартиру для життя, навряд чи будуть відкладати угоду: тут ситуація не вплине на рішення. Ті ж, хто інвестує в нерухомість, у другу чи третю квартиру, вони з великою ймовірністю відкладуть купівлю,
– додає він.
Водночас Парцхаладзе вважає, що ринок заспокоїться, коли ситуація повністю проясниться.