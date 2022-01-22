Для первого месяца года нехарактерна повышенная активность, однако в январе количество покупателей опустилось до невиданных ранее показателей. Особенно остро это ощущается после динамики 2021 года.

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Эксперт по недвижимости Юрий Уланов отмечает, что "рынок замер". Большинство покупателей пытаются отсрочить вопросы покупки жилья.

По ощущениям это напоминает время первого локдауна, когда всех закрыли, и это на рынке повлекло за собой такую ​​ситуацию, как теперь: люди ничего не покупают. Но потом, когда все поняли, что смертельной угрозы нет, все бросились покупать,

– отметил эксперт.

По его словам, участники рынка рассчитывают на оживление ситуации в марте. Именно данные за март дадут понять, что падение спроса – это экономический или эмоциональный фактор. Кроме того, эксперт считает, что застой на рынке может повлиять на ценообразование.

Застройщики тоже чувствительны. Если месяц-другой ничего не будет происходить, вероятно, им придется снижать цену,

– считает Уланов.

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Эксзамминистра регионального развития и президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе считает, что покупатели, покупающие жилье для себя – не будут откладывать соглашение.

Те, кто покупает квартиру для жизни, вряд ли будут откладывать сделку: здесь ситуация не отразится на решении. Те же, кто инвестирует в недвижимость, во вторую или третью квартиру, они с большой вероятностью отложат покупку

– добавляет он.

В то же время, Парцхаладзе считает, что рынок успокоится, когда ситуация полностью прояснится.