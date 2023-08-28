Будинок розташований на величезній ділянці площею 40 гектарів. Він з'явився на ринку з орієнтовною вартістю 13 – 14 мільйонів доларів.

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"Чистий рай"

Агент з лістингу Крістіан Сергіакомі, який займається продажем власності, описав це місце як "чистий рай".

"З 360-градусним видом на річку, листяними деревами та близькістю до узбережжя помешкання пропонує спокійне усамітнене життя. Це не просто будинок, а справжній оздоровчий центр", – сказав Сергіакомі.

Помешкання має приватний вихід до річки, і власники можуть за 10 хвилин доїхати до міста на човні. Також є достатньо місця для посадки гелікоптера.

Неймовірна нерухомість на величезній території / Фото Realestate

Головний будинок вміщує п'ять спалень і п'ять ванних кімнат, медіакімнату, ігрову кімнату, приватну студію зі спальнею з двоспальним ліжком розміру "king-size".

Надворі є бар, басейн, кухня, внутрішній дворик із світло-оздобленням і кімната з диско-кулею. Також поруч з будинком облаштований гараж, який вміщує аж 16 авто.

Теперішній власник здавав цю розкішну нерухомість в оренду як місце для відпочинку. Також власність винаймали для модних зйомок, заходів і весілля на початку року.