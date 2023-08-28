Дом расположен на огромном участке площадью 40 гектаров. Он появился на рынке с ориентировочной стоимостью 13-14 миллионов долларов.
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"Чистый рай"
Агент по листингу Кристиан Сергиакоми, занимающийся продажей собственности, описал это место как "чистый рай".
"С 360-градусным видом на реку, лиственными деревьями и близостью к побережью дома предлагает спокойную уединенную жизнь. Это не просто дом, а настоящий оздоровительный центр", – сказал Сергиакоми.
Дом имеет частный выход к реке, и владельцы могут за 10 минут доехать до города на лодке. Также есть достаточно места для посадки вертолета.
Невероятная недвижимость на огромной территории / Фото Realestate
Главный дом вмещает пять спален и пять ванных комнат, медиакомната, игровую комнату, частную студию со спальней с двуспальной кроватью размера "king-size".
На дворе есть бар, бассейн, кухня, внутренний дворик со светло-отделкой и комната с диско-шаром. Также рядом с домом обустроен гараж, который вмещает 16 авто.
Настоящий владелец сдавал эту роскошную недвижимость в аренду как место для отдыха. Также собственность снимали для модных съемок, мероприятий и свадьбы в начале года.