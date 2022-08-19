Буде масштабне переформатування: чого чекати на ринку житла у вересні

Війна суттєво вплинула на будівельний ринок, проте зараз є кілька позитивних зрушень. Якщо ситуація на фронті покращуватиметься, до кінця року є усі шанси вийти на відновлення попиту в межах 40 – 45% від довоєнного рівня.

Такими прогнозами поділилася експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вона наголосила, що вже зараз більшість будівельників оголосили про відновлення робіт на будмайданчиках і перейшли від аудиту до конкретної справи – будівництва житла.

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Сьогоднішні зрушення – це важливий сигнал, додає Берещак.

Адже, нагадаю, що мультиплікатор житлового будівництва навіть за найскромнішими підрахунками становить 6,5 гривень ВВП. Важливо, правда, щоб відновлення будівництва, про яке заговорили девелопери, було реальним. Адже є прецеденти, коли компанія будує, але точково, окремі будинки в окремих комплексах, оминаючи решту,

– говорить вона.

Менш оптимістично ситуацію описує голова правління The Wall-Ukraine Віталій Грусевич. Він зазначив, що з початку війни більшість девелоперів вирішили не починати нові проєкти.

"Аби не втратити репутацію – добудовують те, що почали. Мова про об’єкти, які мають ступінь готовності не менше 60%. Поки ця тенденція збережеться до кінця року. Зараз починають діяти нові державні будівельні норми. Посилена увага будівництву бомбосховищ та укриттів. Тому проєкти переглядаються. Хто запроєктував підземні паркінги, планує приміщення для укриття. Метод монолітно-каркасного будівництва стає найпоширенішим варіантом", – говорить Грусевич.

Він додав, що деякі девелопери розглядають можливості розширення портфеля проєктів. Ті, хто постійно працював у сфері житлової нерухомості, аналізує ринок комерційної, зокрема будівництво логістичних комплексів чи складів.

Що чекає ринок нерухомості восени

За умови, що ситуація на фронті як мінімум не погіршуватиметься та навіть покращуватиметься, ймовірно, нас чекає відновлення попиту. До кінця року є шанс вийти на відновлення в межах 40 – 45% від довоєнного рівня. На думку Вікторії Берещак це трапиться, якщо ринок буде готовий демонструвати швидкі темпи будівництва і відновлення, а девелопери підуть на систему гнучких заохочень на кшталт тривалого розтермінування в межах від 3 років і більше.

Попит підвищуватимуть як інвестори, так і внутрішньо переміщені особи, які виїжджають з небезпечних регіонів.

Загалом ринок чекає переформатування: низка девелоперів можуть не пережити складний рік через брак коштів фінансування проєктів і недосконалу фінансову модель, а фокус уваги покупця з грошима все ж таки буде зосереджений на концептуальних нішевих проєктах з розвиненою екосистемою для життя.

З’явиться окрема категорія покупців масового соціального житла, як було у 2015 – 2016 роках, проте поголівно поступатися якістю і безпекою навіть в складних економічних умовах українці не стануть.

Ціни продовжать зростати під впливом курсових факторів і здорожчання собівартості, а термін будівництва проєктів збільшиться щонайменше на 4 – 6 місяців навіть за умови відсутності простоїв через вимушене подовження логістичних ланцюжків, втрату певних виробничих потужностей, дефіцит робочої сили.

За словами Вікторії Берещак, стимулом до відновлення ринку має стати запуск нової державної програми іпотеки під 3% для чотирьох категорій громадян:

військові,

медики,

викладачі,

наукові співробітники.

Кредит на житло видаватимуть на 20 років, а роботодавці матимуть можливість компенсувати чи то авансовий платіж, чи то частину тіла кредиту з бюджетних програм. Сума компенсації залежатиме від того, скільки стажу має людина.