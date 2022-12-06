Первинний ринок житла переживає особливо важкі часи: чи варто чекати покращень у 2023 році

Ризики для українських забудовників та інвесторів зараз чи не найбільші за останні 15 років. Значна кількість девелоперських компаній перебуває на межі банкрутства, а до 30% інвесторів не спроможні погасити накопичену заборгованість за платежами.

Через перераховані фактори, будівництво житла прямо та опосередковано залежатиме від перебігу війни, безпеки життя громадян, динаміки звільнення України від загарбників та економічної ситуації в країні. Про це повідомив 24 каналу Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

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Експерт наголошує, що, зважаючи на нинішні реалії, все вказує на те, що у 2023 році первинний ринок надалі перебуватиме у скрутних умовах.

Що може пожвавити ринок нерухомості у 2023 році

На думку Семенцова, позитивно вплинути на первинний ринок житлової нерухомості у 2023 році можуть:

прогнозований і контрольований рівень інфляції, що в річному вимірі не перевищить 25%,

зниження собівартості будівництва в середньому на 15% внаслідок конкурентної ціни будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт;

збільшення рівня доходів громадян в середньому на 15 – 20%,

ефективна політика країни з відновлення економіки та залучення інвестицій, спрямованих на кредитування будівельної галузі і зокрема девелоперів під 3 – 5%,

зростання рівня попиту, можливість для широких верств населення стати власниками житла за допомогою пільгових програм з іпотечного кредитування.

На погляд експерта, за повного збігу всіх факторів, у 2023 році може відбудеться часткове поновлення попиту, але, порівняно з березнем – квітнем 2022 року, в межах 10 – 15%.

У найближчі 2 – 3 місяці на ринку збережеться мінімальний (точковий) попит на новобудови переважно економ- і комфорт-класу з рівнем готовності від 80% і вище. При цьому понад 90% покупців будуть зацікавлені в придбанні житла лише у кількох містах: Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Ужгороді та частково Одесі,

– наголосив фахівець.

Він нагадав, що собівартість квадратних метрів з початку широкомасштабного вторгнення зросла в середньому на 25 – 30% в іноземній валюті, що вплинуло на збільшення цін для покупців.

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У 2023 році можливі тектонічні зміни у веденні будівельного бізнесу

У 2023 році, попри війну та похідні від неї об’єктивні обставини, на первинному ринку житла цілком можливі такі зрушення:

впровадження в девелопменті житла принципово нових форм ведення бізнесу , насамперед це стосується залучення потужних інвесторів ще на старті проєкту, в тому числі і комерційних банків, що дасть змогу акумулювати до 80 – 100% необхідних витрат на зведення того чи іншого житлового комплексу і гарантуватиме контроль за своєчасним виконанням будівельних робіт,

, насамперед це стосується залучення потужних інвесторів ще на старті проєкту, в тому числі і комерційних банків, що дасть змогу акумулювати до 80 – 100% необхідних витрат на зведення того чи іншого житлового комплексу і гарантуватиме контроль за своєчасним виконанням будівельних робіт, нові закони №2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" і №2600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" обумовлять поступовий перехід девелоперів на продаж квартир вже після введення об'єкта в експлуатацію,

№2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" і №2600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" обумовлять поступовий перехід девелоперів на продаж квартир вже після введення об'єкта в експлуатацію, через високий попит на оренду житла і суттєвий дефіцит якісної пропозиції, у 2023 році можливий поступовий розвиток нових форматів нерухомості, як, наприклад, сервісні апартаменти.

Експерт підсумував, що після перемоги у війні для повноцінного поновлення первинного ринку житла знадобиться щонайменше 3 роки. Тому прийдешній 2023 рік може стати лише підґрунтям для майбутніх позитивних змін.