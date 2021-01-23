Чого уникати в інтер'єрі: дизайнерка назвала 5 застарілих прийомів

З кожним роком в інтер'єрі квартир і будинків з'являються нові рішення, свіжі тренди і цікаві ідеї.

Однак є і застарілі прийоми. Чого варто уникати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Луференко у своєму Instagram.

Цікаво Декор стін в інтер'єрі: дизайнерка назвала кілька актуальних фішок

Колись і різнорівневі хвилі на стелі з гіпсокартону вважалися актуальними (це не точно), але час йде і диктує свої орієнтири, які задають напрям розвитку дизайну. Звичайно ж, не варто відразу спалювати квартиру, якщо раптом ви виявите у себе ці прийомчики. А якщо зараз ви на стадії проєктування або поновлення, тоді беріть на замітку, – зазначила Луференко.

5 рішень, яких варто уникати в інтер'єрі

Підсвічування закарнізної ніші або по периметру стелі. Це рішення зручне і функціональне, але вже неактуальне – подібне вже не зустріти за кордоном. Бутафорний лофт і різні цегляні стіни. За словами дизайнерки інтер'єру, справжні цегляні стіни завжди залишаться модними, проте імітація "під цеглу" завжди помітна і викликає відчуття "пластиковості". Композиції з лампочних підвісів і каркасні світильники​.

Теж приналежність "лофтовій" стилістиці. Найчастіше такі вісюлечкі виглядають бідно, не створюють об'єм, а лише візуальний шум, – пояснила Катя Луференко.

Імітація цегляної стіни – один із застарілих прийомів / Фото dizainvfoto

Читайте Тренди у дизайні інтер'єру 2021: названі 5 модних прийомів

Печворк. Ця фішка останніми роками використовувалася всіма настільки часто, що неабияк набридла. Особливо це стосується поєднання з кабанчиком. Знайти незаїжджений і "свіжий" печворк, за словами дизайнерки інтер'єру, досить складно. Також ніколи не набридне, на її думку, печворк зі старих плиток, скомбінований за кольорами. Плитка і ламінат під дерево на стінах і стелі.

Тут основний провтик у стиках і фактурі матеріалу. "На око" вона не повинна відрізнятися від натурального матеріалу. Тобто, краще, щоб це було ДСП або плитка великого формату, тому що стик видає штучність матеріалу. Ще простежте, щоб елемент "під дерево" не стикувався з натуральною текстурою – різниця буде помітною, – пояснила Катя Луференко.

Печворк неабияк приївся багатьом / Фото postroystenu