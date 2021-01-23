Чого уникати в інтер'єрі: дизайнерка назвала 5 застарілих прийомів

З кожним роком в інтер'єрі квартир і будинків з'являються нові рішення, свіжі тренди і цікаві ідеї.
Однак є і застарілі прийоми. Чого варто уникати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Луференко у своєму Instagram.
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Колись і різнорівневі хвилі на стелі з гіпсокартону вважалися актуальними (це не точно), але час йде і диктує свої орієнтири, які задають напрям розвитку дизайну. Звичайно ж, не варто відразу спалювати квартиру, якщо раптом ви виявите у себе ці прийомчики. А якщо зараз ви на стадії проєктування або поновлення, тоді беріть на замітку, – зазначила Луференко.
Теж приналежність "лофтовій" стилістиці. Найчастіше такі вісюлечкі виглядають бідно, не створюють об'єм, а лише візуальний шум, – пояснила Катя Луференко.
Імітація цегляної стіни – один із застарілих прийомів / Фото dizainvfoto
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Тут основний провтик у стиках і фактурі матеріалу. "На око" вона не повинна відрізнятися від натурального матеріалу. Тобто, краще, щоб це було ДСП або плитка великого формату, тому що стик видає штучність матеріалу. Ще простежте, щоб елемент "під дерево" не стикувався з натуральною текстурою – різниця буде помітною, – пояснила Катя Луференко.
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