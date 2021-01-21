З кожним роком тенденції у дизайні інтер'єру дещо змінюються – звичні рішення трохи удосконалюються і з'являються свіжі фішки.

Які прийоми актуальні у 2021 році в інтер'єрі квартир і будинків, розповіли дизайнери інтер'єру з in_design.studio в Instagram.

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Кілька думок про модні тенденції цього року, але варто пам'ятати, що мода проходить, а ремонт залишається на роки. Тому нові тенденції в першу чергу повинні вам подобатися, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Що модно в інтер'єрі 2021

Гама кольорів. У тренді – поєднання сірого, білого і графітового, пастельна гама – усі відтінки бежевого, кольори Pantone 2021 року – сірий і жовтий. Натуральні матеріали і фактури. Дерево і мармур залишаються на піку популярності і використовуються як в оздоблення, так і в меблях. Мінімалізм. Цей тренд залишився з минулого року. Все зайве забирається, залишається багато вільного простору і повітря.

Тренди у 2021 році частково повторюють минулорічні / Фото interior

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Робоче місце у квартирі. Цей тренд виник у зв'язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет або робоче місце вдома стали особливо затребуваними / Фото happymodern