Тренди у дизайні інтер'єру 2021: названі 5 модних прийомів
З кожним роком тенденції у дизайні інтер'єру дещо змінюються – звичні рішення трохи удосконалюються і з'являються свіжі фішки.
Які прийоми актуальні у 2021 році в інтер'єрі квартир і будинків, розповіли дизайнери інтер'єру з in_design.studio в Instagram.
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Кілька думок про модні тенденції цього року, але варто пам'ятати, що мода проходить, а ремонт залишається на роки. Тому нові тенденції в першу чергу повинні вам подобатися, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Що модно в інтер'єрі 2021
- Гама кольорів. У тренді – поєднання сірого, білого і графітового, пастельна гама – усі відтінки бежевого, кольори Pantone 2021 року – сірий і жовтий.
- Натуральні матеріали і фактури. Дерево і мармур залишаються на піку популярності і використовуються як в оздоблення, так і в меблях.
- Мінімалізм. Цей тренд залишився з минулого року. Все зайве забирається, залишається багато вільного простору і повітря.
Тренди у 2021 році частково повторюють минулорічні / Фото interior
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- Робоче місце у квартирі. Цей тренд виник у зв'язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.
Кабінет або робоче місце вдома стали особливо затребуваними / Фото happymodern
- Мінімум гострих кутів. В 2021 році предмети меблів (столи, дивани, дзеркала, пуфи та ін.) все частіше скругляются. Вбудовані меблі витіснили громіздкі модульні шафи і комоди. Це не тільки стильно і функціонально, але і безпечно, якщо у квартирі є діти.
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