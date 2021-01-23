С каждым годом в интерьере квартир и домов появляются новые решения, свежие тренды и интересные идеи.

Однако есть и устаревшие приемы. Чего стоит избегать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Катя Луференко в своем Instagram.

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Когда-то и разноуровневые волны на потолке из гипсокартона считались актуальными (это не точно), но время идет и диктует свои ориентиры, которые задают направление развития дизайна. Конечно же, не стоит сразу сжигать квартиру, если вдруг вы обнаружите у себя эти приемчики. А вот если сейчас вы в стадии проектирования или обновления, тогда берите на заметку, – отметила Луференко.

5 решений, которых стоит избегать в интерьере

Подсветка закарнизной ниши или по периметру потолка. Это решение удобное и функциональное, но уже неактуальное – подобное уже не встретить за рубежом. Бутафорный лофт и различные кирпичные стенки. По словам дизайнера интерьера, настоящие кирпичные стены всегда останутся модными, однако имитация "под кирпич" всегда заметна и вызывает ощущение "пластиковости". Композиции из лампочных подвесов и каркасные светильники.

Тоже принадлежность "лофтовой" стилистике. Чаще всего такие висюлечки выглядят скудно, не создают объем, а только визуальный шум, – пояснила Катя Луференко.

Имитация кирпичной стены – один из устаревших приемов / Фото dizainvfoto

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Пэчворк. Эта фишка в последние годы использовалась всеми настолько часто, что изрядно поднадоела. Особенно это касается сочетания с кабанчиком. Найти незаезженный и "свежий" пэчворк, по словам дизайнера интерьера, найти достаточно сложно. Также никогда не надоест, по ее мнению, пэчворк из старых плиток, скомбинированный по цветам. Плитка и ламинат под дерево на стенах и потолке.

Тут основной провтык в стыках и фактуре материала. "На глаз" она не должна отличаться от натурального материала. То есть, лучше, чтобы это было ДСП или плитка большого формата, потому что стык выдает искусственность материала. Еще проследите, чтобы элемент "под дерево" не стыковался с натуральной текстурой – разница будет видна, – пояснила Катя Луференко.

Пэчворк изрядно приелся многим / Фото postroystenu