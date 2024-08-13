Все почалося з того, що сусід Ніка найняв робітників, щоб вирубати дерева й кущі, які слугували природною огорожею між двома ділянками. Серед них був ряд 25-річних пальм.

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Сусід зрубав "природний паркан" між будинками

За словами Ніка, ці пальми колись посадив його тесть. Після вирубки залишилося лише два дерева. Чоловік не витримав і викликав поліцію.

Мій тесть посадив ці пальми 25 років тому, аби було де усамітнитися,

– розповів Нік у відео, яке набрало понад 7 мільйонів переглядів.

Через два дні чоловік зрозумів, що не може сидіти склавши руки. Він придбав перші ящики для саджанців, щоб після узгодження з членами ОСББ звести на межі нову "природну стіну".

Сусіди були шоковані доставкою землі о 8 ранку! Я пофарбував ящики, наповнив їх ґрунтом й встановив систему поливу,

– поділився Нік.

Конфлікт загострився, коли сусід встановив камеру, направлену на вхідні двері будинку тещі. У відповідь на це Нік підняв стіну до 20 метрів, щоб заблокувати огляд.

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"Моя теща повернула собі особистий простір. Тесть пишався б мною", – додав чоловік.

Користувачі мережі активно коментують конфлікт, підтримуючи родину.

Зрубати всі ці красиві пальми… Чому ваш сусід також не хотів приватності? Люди такі дріб'язкові та нещасні!

– написав хтось у коментарях.

Один із користувачів порадив Ніку подати до суду за незаконну вирубку дерев. Як розповів коментатор, його сусіди ніколи й не подумали б рубати дерева поруч. За це передбачено штраф у 75 тисяч доларів за дерево.