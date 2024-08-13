Все началось с того, что сосед Ника нанял рабочих, чтобы вырубить деревья и кусты, которые служили естественной оградой между двумя участками. Среди них был ряд 25-летних пальм.

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Сосед срубил "естественный забор" между домами

По словам Ника, эти пальмы когда-то посадил его тесть. После вырубки осталось только два дерева. Мужчина не выдержал и вызвал полицию.

Мой тесть посадил эти пальмы 25 лет назад, чтобы было где уединиться,

– рассказал Ник в видео, которое набрало более 7 миллионов просмотров.

Через два дня мужчина понял, что не может сидеть сложа руки. Он приобрел первые ящики для саженцев, чтобы после согласования с членами ОСМД возвести на границе новую "естественную стену".

Соседи были шокированы доставкой земли в 8 утра! Я покрасил ящики, наполнил их почвой и установил систему полива,

– поделился Ник.

Конфликт обострился, когда сосед установил камеру, направленную на входную дверь дома тещи. В ответ на это Ник поднял стену до 20 метров, чтобы заблокировать обзор.

История одной семьи: смотрите видео

"Моя теща вернула себе личное пространство. Тесть гордился бы мной", – добавил мужчина.

Пользователи сети активно комментируют конфликт, поддерживая семью.

Срубить все эти красивые пальмы... Почему ваш сосед также не хотел приватности? Люди такие мелочные и несчастные!

– написал кто-то в комментариях.

Один из пользователей посоветовал Нику подать в суд за незаконную вырубку деревьев. Как рассказал комментатор, его соседи никогда и не подумали бы рубить деревья рядом. За это предусмотрен штраф в 75 тысяч долларов за дерево.