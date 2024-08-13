Чоловік зробив стіну на межі подвір'я, щоб помститися сусідам: як вони нашкодили
Джерело:Нік О'Брайен
Між сусідами у Флориді розгорівся скандал, який привернув увагу мільйонів користувачів тіктока. Чоловік, на ім'я Нік, зять власниці будинку, не витримав і звів стіну на межі подвір'я.
Все почалося з того, що сусід Ніка найняв робітників, щоб вирубати дерева й кущі, які слугували природною огорожею між двома ділянками. Серед них був ряд 25-річних пальм.
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За словами Ніка, ці пальми колись посадив його тесть. Після вирубки залишилося лише два дерева. Чоловік не витримав і викликав поліцію.
Мій тесть посадив ці пальми 25 років тому, аби було де усамітнитися,
– розповів Нік у відео, яке набрало понад 7 мільйонів переглядів.
Через два дні чоловік зрозумів, що не може сидіти склавши руки. Він придбав перші ящики для саджанців, щоб після узгодження з членами ОСББ звести на межі нову "природну стіну".
Сусіди були шоковані доставкою землі о 8 ранку! Я пофарбував ящики, наповнив їх ґрунтом й встановив систему поливу,
– поділився Нік.
Конфлікт загострився, коли сусід встановив камеру, направлену на вхідні двері будинку тещі. У відповідь на це Нік підняв стіну до 20 метрів, щоб заблокувати огляд.
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"Моя теща повернула собі особистий простір. Тесть пишався б мною", – додав чоловік.
Користувачі мережі активно коментують конфлікт, підтримуючи родину.
Зрубати всі ці красиві пальми… Чому ваш сусід також не хотів приватності? Люди такі дріб'язкові та нещасні!
– написав хтось у коментарях.
Один із користувачів порадив Ніку подати до суду за незаконну вирубку дерев. Як розповів коментатор, його сусіди ніколи й не подумали б рубати дерева поруч. За це передбачено штраф у 75 тисяч доларів за дерево.