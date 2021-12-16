41-річний Джоді Уейнрайт вирішив побудувати бар із матеріалів, які залишилися від будівництва будинку. Аби заощадити місце у саду, він прийняв рішення розпочати роботи під землею.

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Бункерний бар під землею: історія будівництва

Бар ділиться на кілька зон / Фото Metro

Власник розповідає, що хотів створити щось не схоже на прибудови, які люди зводять у своїх садах. Таким чином він вирішив замаскувати підземелля під навісом. Це допомагає досягати неабиякого вау-ефекту.

Спускаючися, гості Джоді потрапляють у повноцінний бар – в одному кутку є зона відпочинку, в іншому – довга стільниця з умовною "кухнею", де розливають напої. Також у секретному приміщенні є широкоекранний телевізор. Тож сім'я Уейнрайт використовує приміщення як сімейний кінотеатр.

Якщо сім'я хоче перекусити безпосередньо в барі, тут є кілька зручних диванів та столик. Стіни пофарбовані у чорний, а за ненав'язливе освітлення відповідають вмонтовані лампи та світлодіодні стрічки.

Сім'я використовує приміщення як домашній кінотеатр / Фото Metro

Будівництво бункера зайняло 6 тижнів, а матеріали коштували йому приблизно 20 тисяч фунтів стерлінгів (26 тисяч доларів). Уейнрайт ділиться, що найбільше клопоту завдала погода, оскільки всередину постійно проникала волога.

В чому перевага таких добудов

Домашні бари допомагають організовувати зустрічі з друзями навіть, коли всі заклади зачинені / Фото Metro

На тлі пандемії, британці активно розбудовують домашні паби. Так вони знаходять альтернативні способи часопроведення із близькими та друзями, поки місця громадського харчування закриті через пандемію.

Бар також чудово підходить для того щоб прийняти у себе друзів. Оскільки приміщення Джоді ще й звуконепроникне, тут можна влаштовувати гучні вечірки.