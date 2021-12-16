41-летний Джоди Уэйнрайт решил построить бар из оставшихся от строительства дома материалов. Чтобы сэкономить место в саду, он принял решение приступить к работе под землей.

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Бункерный бар под землей: история строительства

Бар делится на несколько зон / Фото Metro

Владелец рассказывает, что хотел создать что-то непохожее на пристройки, которые люди строят в своих садах. Таким образом, он решил замаскировать подземелье под навесом. Это помогает достигать незаурядного вау-эффекта.

Спускаясь, гости Джоди попадают в полноценный бар – в одном углу есть зона отдыха, в другом – длинная столешница с условной "кухней", где разливают напитки. Также в секретном помещении есть широкоэкранный телевизор. Поэтому семья Уэйнрайт использует помещение как семейный кинотеатр.

Если семья хочет перекусить непосредственно в баре, здесь есть несколько удобных диванов и столик. Стены окрашены в черный, а за ненавязчивое освещение отвечают встроенные лампы и светодиодные ленты.

Семья использует помещение в качестве домашнего кинотеатра / Фото Metro

Строительство бункера заняло 6 недель, а материалы стоили ему около 20 тысяч фунтов стерлингов (26 тысяч долларов). Уэйнрайт делится, что больше всего хлопот доставила погода, поскольку внутрь постоянно проникала влага.

В чем преимущество таких достроек

Домашние бары помогают организовывать встречи с друзьями даже когда все заведения закрыты / Фото Metro

На фоне пандемии, британцы активно строят домашние пабы. Так они спасаются от суровых локдаунов.

Бар также отлично подходит для того чтобы принять у себя друзей. Поскольку помещение Джоди еще и звуконепроницаемое, здесь можно устраивать громкие вечеринки.