41-летний Джоди Уэйнрайт решил построить бар из оставшихся от строительства дома материалов. Чтобы сэкономить место в саду, он принял решение приступить к работе под землей.
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Бункерный бар под землей: история строительства
Бар делится на несколько зон / Фото Metro
Владелец рассказывает, что хотел создать что-то непохожее на пристройки, которые люди строят в своих садах. Таким образом, он решил замаскировать подземелье под навесом. Это помогает достигать незаурядного вау-эффекта.
Спускаясь, гости Джоди попадают в полноценный бар – в одном углу есть зона отдыха, в другом – длинная столешница с условной "кухней", где разливают напитки. Также в секретном помещении есть широкоэкранный телевизор. Поэтому семья Уэйнрайт использует помещение как семейный кинотеатр.
Если семья хочет перекусить непосредственно в баре, здесь есть несколько удобных диванов и столик. Стены окрашены в черный, а за ненавязчивое освещение отвечают встроенные лампы и светодиодные ленты.
Семья использует помещение в качестве домашнего кинотеатра / Фото Metro
Строительство бункера заняло 6 недель, а материалы стоили ему около 20 тысяч фунтов стерлингов (26 тысяч долларов). Уэйнрайт делится, что больше всего хлопот доставила погода, поскольку внутрь постоянно проникала влага.
В чем преимущество таких достроек
Домашние бары помогают организовывать встречи с друзьями даже когда все заведения закрыты / Фото Metro
На фоне пандемии, британцы активно строят домашние пабы. Так они спасаются от суровых локдаунов.
Бар также отлично подходит для того чтобы принять у себя друзей. Поскольку помещение Джоди еще и звуконепроницаемое, здесь можно устраивать громкие вечеринки.