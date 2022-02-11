Сторожка — будівля, яка спочатку супроводжувала укріплену середньовічну будівлю. Нещодавно тут провели капітальний ремонт і обладнали дім всіма сучасними предметами комфорту. Історичність будівлі диктує її ціну – новим власникам потрібно буде викласти цілих 300 тисяч доларів!
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Ця стильна старовинна споруда, побудована з вапнякових тесаних блоків. Цікавими деталями екстер’єру є східчастий дах і фігура лицаря на вершині.
Неймовірна споруда / Фото dirt
У крихітному котеджі вдалося розташувати два маленьких поверхи, а також спальню у мезоніні. На нижньому першому поверсі розташовані вітальня та кухня з зимовим садом.
Чарівний дім / Фото dirt
Двері із спільного простору виходять на приватну терасу. Також тут є спальня, вбудована в оригінальний льох із бочковою стелею.
Чудове помешкання / Фото dirt
Будиночок оточений трав’яним газоном, на якому можна насолоджуватися кавою чи чаєм в гарну погоду.
Більше фото історичної хатини: