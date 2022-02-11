Сторожка — здание, первоначально сопровождавшее укрепленное средневековое здание. Недавно здесь провели капитальный ремонт и оборудовали дом всеми современными предметами комфорта. Историчность здания диктует его цену – новым владельцам нужно будет выложить целых 300 тысяч долларов!
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Это стильное старинное сооружение, построенное из известняковых тесаных блоков. Интересными деталями экстерьера являются ступенчатая крыша и фигура рыцаря на вершине.
Невероятное сооружение / Фото dirt
В крохотном коттедже удалось разместить два маленьких этажа, а также спальню в мезонине. На нижнем первом этаже расположена гостиная и кухня с зимним садом.
Волшебный дом / Фото dirt
Дверь из общего пространства выходит на частную террасу. Также здесь есть спальня, встроенная в оригинальный погреб с бочковым потолком.
Отличное жилье / Фото dirt
Домик окружен травяным газоном, на котором можно наслаждаться кофе или чаем в хорошую погоду.
Больше фото исторической хижины: