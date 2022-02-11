Сторожка — здание, первоначально сопровождавшее укрепленное средневековое здание. Недавно здесь провели капитальный ремонт и оборудовали дом всеми современными предметами комфорта. Историчность здания диктует его цену – новым владельцам нужно будет выложить целых 300 тысяч долларов!

Читайте Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями

Это стильное старинное сооружение, построенное из известняковых тесаных блоков. Интересными деталями экстерьера являются ступенчатая крыша и фигура рыцаря на вершине.

Невероятное сооружение / Фото dirt

В крохотном коттедже удалось разместить два маленьких этажа, а также спальню в мезонине. На нижнем первом этаже расположена гостиная и кухня с зимним садом.

Волшебный дом / Фото dirt

Дверь из общего пространства выходит на частную террасу. Также здесь есть спальня, встроенная в оригинальный погреб с бочковым потолком.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЭЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.

Отличное жилье / Фото dirt

Домик окружен травяным газоном, на котором можно наслаждаться кофе или чаем в хорошую погоду.

Больше фото исторической хижины: