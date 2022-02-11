Чому один із найменших будинків Великої Британії коштує 300 тисяч доларів: ви здивуєтеся

У Йоркширі виставили на продаж унікальну нерухомість. Її розмір менше як 40 квадратних метрів, а вартує вона цілих 300 тисяч доларів.

Сторожка – будівля, яка спочатку супроводжувала укріплену середньовічну будівлю. Нещодавно тут провели капітальний ремонт і обладнали дім усіма сучасними предметами комфорту. Історичність будівлі диктує її ціну – новим власникам потрібно буде викласти цілих 300 тисяч доларів!

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Ця стильна старовинна споруда, побудована з вапнякових тесаних блоків. Цікавими деталями екстер’єру є східчастий дах і фігура лицаря на вершині.

Неймовірна споруда / Фото dirt

У крихітному котеджі вдалося розташувати два маленьких поверхи, а також спальню у мезоніні. На нижньому першому поверсі розташовані вітальня та кухня з зимовим садом.

Чарівний дім / Фото dirt

Двері із спільного простору виходять на приватну терасу. Також тут є спальня, вбудована в оригінальний льох із бочковою стелею.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Чудове помешкання / Фото dirt

Будиночок оточений трав’яним газоном, на якому можна насолоджуватися кавою чи чаєм в гарну погоду.

Більше фото історичної хатини: