Чому один із найменших будинків Великої Британії коштує 300 тисяч доларів: ви здивуєтеся
Джерело:dirt
У Йоркширі виставили на продаж унікальну нерухомість. Її розмір менше як 40 квадратних метрів, а вартує вона цілих 300 тисяч доларів.
Сторожка – будівля, яка спочатку супроводжувала укріплену середньовічну будівлю. Нещодавно тут провели капітальний ремонт і обладнали дім усіма сучасними предметами комфорту. Історичність будівлі диктує її ціну – новим власникам потрібно буде викласти цілих 300 тисяч доларів!
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Ця стильна старовинна споруда, побудована з вапнякових тесаних блоків. Цікавими деталями екстер’єру є східчастий дах і фігура лицаря на вершині.
У крихітному котеджі вдалося розташувати два маленьких поверхи, а також спальню у мезоніні. На нижньому першому поверсі розташовані вітальня та кухня з зимовим садом.
Двері із спільного простору виходять на приватну терасу. Також тут є спальня, вбудована в оригінальний льох із бочковою стелею.Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.
Будиночок оточений трав’яним газоном, на якому можна насолоджуватися кавою чи чаєм в гарну погоду.
Більше фото історичної хатини: