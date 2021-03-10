Перед початком ремонту, кожен власник складає кошторис і розраховує на певний бюджет. Однак у процесі з'являються непередбачені витрати.

Через що росте бюджет ремонту квартири або будинку – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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Поговоримо про те, чому кошторис ремонту, де все вами здавалося б передбачено, збільшується у кілька разів,

– зазначили у Full House Design.

Заміна вікон

Купуючи житло на первинному ринку, складно відразу визначити якість вікон, встановлених забудовником. Якщо вони виявилися не якісними, краще відразу їх замінити. Це захистить вас від таких проблем, як втрата тепла, запотівання вікон, складності з установкою підвіконня.

Заміна стяжки

Від якості стяжки залежить термін служби підлогового покриття. На жаль, про перепади або пустоти багато хто дізнається вже на етапі укладання підлоги. Звідси непередбачені роботи з вирівнювання або заміна стяжки,

– пояснили спеціалісти.

Утилізація будівельного сміття

На перший погляд цей пункт здається дрібницею, проте якщо у вас плануються демонтажні роботи, вивіз будівельного сміття стане об'ємною часткою бюджету.

Під час ремонту завжди виникають додаткові витрати / Фото remontdoma

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Вирівнювання стін і кутів

Якщо стіни не рівні – шар штукатурки може досягати 5-7 см. Це збільшує бюджет як чорнових робіт, так і витрати матеріалів.

Заміна комунікацій

Цей пункт актуальний для вторинного житла і при переплануванні санвузла у новобудовах. Статтю витрат на ці роботи складно прорахувати, поки не будуть розкриті старі короби.

Підйом матеріалів

Доставка і підйом матеріалів можуть суттєво збільшити суму, витрачену на самі матеріали. Також слід врахувати підйом не стандартних предметів меблів.

Додатковий проєкт

У процесі розробки проєкту може знадобитися затвердження електропроєкту, проєкт гідро- або шумоізоляції, перенесення газу. Не варто забувати і про проєкт узгодження перепланування, який може вимагати керуюча компанія,

– резюмували дизайнери інтер'єру.