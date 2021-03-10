Перед началом ремонта, каждый владелец составляет смету и рассчитывает на определенный бюджет. Однако в процессе появляются непредвиденные траты.

Из-за чего растет бюджет ремонта квартиры или дома – рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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Поговорим о том, почему смета ремонта, где все вами казалось бы предусмотрено, увеличивается в несколько раз,

– отметили в Full House Design.

Замена окон

Покупая жилье на первичном рынке, сложно сразу определить качество окон, установленных застройщиком. Если они оказались не качественными, лучше сразу их заменить. Это оградит вас от таких проблем, как потеря тепла, запотевания окон, сложности с установкой подоконника.

Замена стяжки

От качества стяжки зависит срок службы напольного покрытия. К сожалению, о перепадах или пустотах многие узнают уже на этапе укладки полов. Отсюда непредвиденные работы по выравниванию либо замене стяжки,

– пояснили специалисты.

Утилизация строительного мусора

На первый взгляд этот пункт кажется мелочью, однако если у вас планируются демонтажные работы, вывоз строительного мусора станет объемной частью бюджета.

Во время ремонта всегда возникают дополнительные траты / Фото remontdoma

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Выравнивание стен и углов

Если стены не ровные – слой штукатурки может достигать 5-7 см. Это увеличивает бюджет как черновых работ, так и расход материалов.

Замена коммуникаций

Этот пункт актуален пункт для вторичного жилья и при перепланировке санузла в новостройках. Статью расходов на эти работы сложно просчитать, пока не будут вскрыты старые короба.

Подъем материалов

Доставка и подъем материалов могут существенно увеличить сумму, потраченную на сами материалы. Также следует учесть подъем не стандартных предметов мебели.

Дополнительный проект

В процессе разработки проекта может потребоваться утверждение электропроекта, проект гидро- или шумоизоляции, перенос газа. Не стоит забывать и о проекте согласования перепланировки, который может потребовать управляющая компания,

– резюмировали дизайнеры интерьера.