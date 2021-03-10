Передпокій – місце, яке зустрічає гостей, тому має бути привабливим. Однак це приміщення слід зробити і практичним.

Які матеріали краще всього підійдуть для передпокою – розповіли дизайнери інтер'єру Yaranga Interior Design.

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Передпокій – найнеоднозначніше місце у квартирі. З одного боку, тут ми проводимо зовсім мало часу, з іншого – саме у передпокої підлогу і стіни найпростіше забруднити або зіпсувати. Розбираємося, які оздоблювальні матеріали вибрати, щоб було не лише практично, але й красиво,

– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.

Шпалери

Для передпокою ідеально підійдуть щільні і якісні бамбукові шпалери. Вони стійкі до механічних пошкоджень, безпечні для здоров'я і легко очищаються від невеликих забруднень (наприклад, від слідів лап домашніх улюбленців).

Шпалери – практичне рішення для передпокою / mydizajn

Фарба

Цей варіант дозволить максимально швидко зробити ремонт. Для передпокою вибирайте фарби, що миються, – вони зносостійкі і відмінно лягають на різні поверхні. Перед покупкою обов'язково перегляньте екомаркування та склад продукту (він не повинен містити шкідливих домішок).

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Штукатурка

У передпокої можна використовувати декоративну штукатурку. Наприклад, зробити поверхні з ефектом шовку або піску. Також затребувана імітація неопрацьованого бетону або цегляної кладки. За словами дизайнерів інтер'єру, декоративна штукатурка є дуже міцним і зносостійким матеріалом, який не боїться ні бруду, ні подряпин.

Декоративна штукатурка – це не лише красиво, але й практично / oshtukaturke

Керамограніт

Ще один практичний матеріал для передпокою – керамограніт. Найбільш часто комбінують ламінат і керамограніт у брудній зоні передпокою. Так можна не побоюватися різних забруднень та вологи і надовго забути про ремонт.