Дизайнери інтер'єру пропонують різні варіанти на будь-який смак. Якщо ви любите темряву та чорний колір, то можете зробити ванну повністю в такому кольорі. Якщо ж ні, оберіть чорним акцентним тоном – на стінах, плитці, меблях, декорі тощо.
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"Чорні ванні кімнати випромінюють елегантність і драматизм, створюючи розкішну атмосферу високого класу. Як нейтральний, чорний колір є позачасовим, який має шикарний вигляд протягом багатьох років", – говорить експерт Мунір Турунч з Country Floors & Marble Systems. Ось шість чудових дизайнів повністю чорної та частково чорної ванної.
Чорна ванна з латунними деталями
Латунний колір додає тепла в чорну ванну кімнату / Фото Future
Чорно-біла монохромна схема
Класичне й улюблене поєднання / Фото Naomi Astley Clarke
Світлі деталі в чорній ванній кімнаті
Світловідбивальна панель і білий туалетний столик / Фото Industville
Сміливі квіткові шпалери
Це справжня родзинка чорної ванної кімнати / Фото Future
Ванна з плиткою-ялинкою і мармуровим умивальником
Цікаві акцентні деталі з різними візерунками / Фото Julie Geyer Studio
Чорні лише стіни
Частково чорна ванна кімната / Фото Farrow & Ball