Дизайнеры интерьера предлагают разные варианты на любой вкус. Если вы любите темноту и черный цвет, то можете сделать ванную целиком в таком цвете. Если нет, выберите черным акцентным тоном – на стенах, плитке, мебели, декоре и другом

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"Черные ванные комнаты излучают элегантность и драматизм, создавая роскошную атмосферу высокого класса. Как нейтральный, черный цвет является вневременным, который выглядит шикарно в течение многих лет", – говорит эксперт Мунир Турунч из Country Floors & Marble Systems. Вот шесть отличных дизайнов полностью черной и частично черной ванной.

Черная ванна с латунными деталями

Латунный цвет добавляет тепла в черную ванную комнату.

Черно-белая монохромная схема

Классическое и любимое сочетание / Фото Naomi Astley Clarke

Светлые детали в черной ванной комнате

Светоотражающая панель и белый туалетный столик / Фото Industville

Смелые цветочные обои

Это настоящая изюминка черной ванной / Фото Future

Ванная с плиткой-елкой и мраморным умывальником

Интересные акцентные детали с разными узорами / Фото Julie Geyer Studio

Черные только стены

Частично черная ванная / Фото Farrow & Ball