Дизайнеры интерьера предлагают разные варианты на любой вкус. Если вы любите темноту и черный цвет, то можете сделать ванную целиком в таком цвете. Если нет, выберите черным акцентным тоном – на стенах, плитке, мебели, декоре и другом
Обратите внимание Ипотека для украинских защитников: что нужно знать перед оформлением
"Черные ванные комнаты излучают элегантность и драматизм, создавая роскошную атмосферу высокого класса. Как нейтральный, черный цвет является вневременным, который выглядит шикарно в течение многих лет", – говорит эксперт Мунир Турунч из Country Floors & Marble Systems. Вот шесть отличных дизайнов полностью черной и частично черной ванной.
Черная ванна с латунными деталями
Латунный цвет добавляет тепла в черную ванную комнату.
Черно-белая монохромная схема
Классическое и любимое сочетание / Фото Naomi Astley Clarke
Светлые детали в черной ванной комнате
Светоотражающая панель и белый туалетный столик / Фото Industville
Смелые цветочные обои
Это настоящая изюминка черной ванной / Фото Future
Ванная с плиткой-елкой и мраморным умывальником
Интересные акцентные детали с разными узорами / Фото Julie Geyer Studio
Черные только стены
Частично черная ванная / Фото Farrow & Ball