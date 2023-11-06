Розкішно й стильно: 6 чудових ідей для чорної ванної кімнати

Чорний – це не той колір, про який ми зазвичай думаємо, коли створюємо дизайн ванної кімнати. Проте він має багато переваг, зокрема може зробити холодне та "клінічне" приміщення затишним і стильним.

Дизайнери інтер'єру пропонують різні варіанти на будь-який смак. Якщо ви любите темряву та чорний колір, то можете зробити ванну повністю в такому кольорі. Якщо ж ні, оберіть чорним акцентним тоном – на стінах, плитці, меблях, декорі тощо.

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"Чорні ванні кімнати випромінюють елегантність і драматизм, створюючи розкішну атмосферу високого класу. Як нейтральний, чорний колір є позачасовим, який має шикарний вигляд протягом багатьох років", – говорить експерт Мунір Турунч з Country Floors & Marble Systems. Ось шість чудових дизайнів повністю чорної та частково чорної ванної.

Чорна ванна з латунними деталями

Латунний колір додає тепла в чорну ванну кімнату / Фото Future

Чорно-біла монохромна схема

Класичне й улюблене поєднання / Фото Naomi Astley Clarke

Світлі деталі в чорній ванній кімнаті

Світловідбивальна панель і білий туалетний столик / Фото Industville

Сміливі квіткові шпалери

Це справжня родзинка чорної ванної кімнати / Фото Future

Ванна з плиткою-ялинкою і мармуровим умивальником

Цікаві акцентні деталі з різними візерунками / Фото Julie Geyer Studio

Чорні лише стіни

Частково чорна ванна кімната / Фото Farrow & Ball