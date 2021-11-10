Проте не всі вони однаково вигідні для інвестування. Розповідаємо, які райони Києва найбільш популярні серед інвесторів у новобудови та де краще купити квартиру на первинному ринку для подальшої реалізації.

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Які райони забудовуються найактивніше

Сьогодні у Києві низка районів активно забудовують якісним житлом. У поєднанні з транспортною та соціальною інфраструктурою, широкий вибір зосередився в таких районах:

Печерський;

Шевченківський;

Голосіївський;

Солом'янський;

Дарницький.

До цього списку увійде і Подільський район (насамперед житловий масив Виноградар) після введення в експлуатацію нових станцій метрополітену. За словами Генерального директора Агенства Нерухомості "Park Lane", Вікторії Барабаш, серед найперспективніших вулиць на Виноградарі – проспект Правди, вулиця Василя Порика, Маршала Гречка, Мостицька, Межова, Білицька. Зараз вигідно купувати квартири в ЖК на цих вулицях, поки будівництво метрополітену не підняло їх в ціні.

До списку перспективних районів входять і житлові масиви з рекреаційними зонами. Це Дніпровський, не центральна частина Голосіївського району (вулиця Васильківська, Академіка Заболотного, Окружна дорога), частково Святошинський район (вулиця Салютна).

Поява якісних житлових комплексів одразу покращує «репутацію» та перспективи району. Найбільші нові житлові комплекси-мікрорайони зараз будують біля станцій метро Теремки, Нивки. На Лівому березі покупцям будуть цікаві квартири в новобудовах на зеленій гілці метро.

Ціни на квартири

Де купити квартиру Києві: названо найпопулярніші райони / Фото Unsplash

Попри те, що частина перспективних районів знаходиться далеко від центру столиці, ціни на нерухомість у них практично аналогічні вартості квартир у районах, наближених до центру.

Так квартиру в новобудовах Лівого берега або у віддалених районах Правого берега можна купити за практично такою самою ціною, за якою продають квартири в будинках ранньої забудови у центрі. Середня вартість такої нерухомості коливається в межах 1500 – 1800 доларів за квадратний метр.

Де шукати квартири для перепродажу

На думку експерта, для перепродажу підійдуть новобудови з цікавою архітектурною концепцією, закритою різноманітною інфраструктурою та зручними плануваннями квартир. Такі об'єкти завжди мають попит.

Плюси самого житлового комплексу та комфортного життя у ньому перекривають можливі недоліки оточення. Особливо якщо житловий комплекс розташований поблизу рекреаційних, впорядкованих відпочинкових зон, – підсумовує Олена Бібєрова.

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Найбільш ліквідні об'єкти швидко йдуть із ринку, тому їх варто розглядати як інвестицію для подальшого перепродажу. У разі, якщо будинок вже добудований і готується до введення в експлуатацію, після оформлення всіх документів ціна може зрости на 10 – 50% та принести хороший дохід.