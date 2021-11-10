Однако не все они одинаково выгодны для инвестирования. Рассказываем, какие районы Киева наиболее популярны среди инвесторов в новостройки и где лучше купить квартиру на первичном рынке для дальнейшей реализации.
Полезно Как застраховать себя от мошенников: инструкция для проверки недвижимости в Госреестре
Какие районы застраиваются наиболее активно
Сегодня в Киеве ряд районов активно застраивают качественным жильем. В сочетании с транспортной и социальной инфраструктурой широкий выбор сосредоточился в следующих районах:
- Печерский;
- Шевченковский;
- Голосеевский;
- Соломенский;
- Дарницкий.
В этот список войдет и Подольский район (прежде всего жилой массив Виноградарь) после ввода в эксплуатацию новых станций метрополитена. По словам Генерального директора Агентства Недвижимости "Park Lane", Виктории Барабаш, среди самых перспективных улиц на Виноградаре – проспект Правды, улица Василия Порика, Маршала Гречко, Мостицкая, Межевая, Белицкая. Сейчас выгодно покупать квартиры в ЖК на этих улицах, пока строительство метрополитена не подняло их в цене.
В список перспективных районов входят и жилые массивы с рекреационными зонами. Это Днепровский, не центральная часть Голосеевского района (улица Васильковская, Академика Заболотного, Окружная дорога), частично Святошинский район (улица Салютная).
Появление качественных жилых комплексов сразу улучшает репутацию и перспективы района. Самые новые жилые комплексы-микрорайоны сейчас строят у станций метро Теремки, Нивки. На Левом берегу покупателям будут интересны квартиры в новостройках на зеленой ветке метро.
Цены на квартиры
Где купить квартиру в Киеве: названы самые популярные районы / Фото Unsplash
Несмотря на то, что часть перспективных районов находится вдали от центра столицы, цены на недвижимость у них практически аналогичны стоимости квартир в районах, приближенных к центру.
Так квартиру в новостройках Левого берега или в отдаленных районах Правого берега можно купить по практически такой же цене, по которой продают квартиры в домах ранней застройки в центре. Средняя стоимость такой недвижимости колеблется в пределах 1500 – 1800 долларов за квадратный метр.
Где искать квартиры для перепродажи
По мнению эксперта, для перепродажи подойдут новостройки с интересной архитектурной концепцией, закрытой разнообразной инфраструктурой и удобными планировками квартир. Такие объекты всегда пользуются спросом.
Плюсы самого жилого комплекса и комфортной жизни в нем перекрывают возможные недостатки окружения. Особенно если жилой комплекс расположен вблизи рекреационных, благоустроенных зон отдыха, – заключает Елена Биберова.
К теме Что нужно знать о налоге на недвижимость в Украине: известный девелопер назвал главные нюансы
Наиболее ликвидные объекты быстро уходят с рынка, поэтому их следует рассматривать как инвестицию для последующей перепродажи. Если дом уже достроен и готовится к вводу в эксплуатацию, после оформления всех документов цена может вырасти на 10 – 50% и принести хороший доход.