Пошук та вибір нового житла – процес завжди складний та тривалий, адже хочеться ідеальне житло у всіх сенсах.

У Києві такий варіант є – це ЖК Nordica Residence, проєкт якого оновила Корпорація Нерухомості РІЕЛ.

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Nordica Residence Максимально зручний та комфортний житловий комплекс у центрі столиці, який підійде для кожного. Об'єкт знаходиться на Печерську та має прекрасну інфраструктуру.

Як змінився проєкт Nordica Residence

Натхненні світовими трендами в архітектурі, ми розробили новий фасад. До нього ми додали більше повітря та світла, а відтінки лазурового та блакитного скла додадуть архітектурі скандинавської естетики,

– розповіли у РІЕЛ.

Також було заплановано заїзд на територію комплексу із вулиці Драгомирова (з боку сусіднього ЖК "Новопечерські Липки").

У РІЕЛ наголосили, що завдяки змінам буде покращено архітектуру, благоустрій території, функціональний простір квартир. Крім того, заплановані нові елементи, які зроблять Nordica Residence найкращим ЖК на Новому Печерську.

Nordica Residence – ЖК для тих, хто цінує комфорт / Фото riel

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Зміни торкнулися і майбутніх квартир. Зокрема, було збільшено корисну площу: планування стали ще зручнішими та функціональнішими. Також у квартирах з'являться актуальні компактні французькі балкончики, де можна буде насолодитися кавою зранку.

ЖК має безліч переваг та великий вибір планувань / Фото riel

У Nordica Residence – безліч ергономічних планувань. Наприклад, у продажу з'явилися нові варіанти 1-кімнатних квартир, площею від 40 кв. м.

У Корпорації Нерухомості РІЕЛ впевнені: Nordica Residence стане візитівкою Нового Печерська.

Переваги ЖК Nordica Residence

Локація . Поруч з комплексом знаходиться Ботанічний сад імені Гришка – місце, де у будь-яку пору року можна відпочити та гарно провести час.

. Поруч з комплексом знаходиться Ботанічний сад імені Гришка – місце, де у будь-яку пору року можна відпочити та гарно провести час. Двір без автомобілів . Територія біля будинків призначена для людей.

. Територія біля будинків призначена для людей. Дворівневий підземний паркінг . Відтепер можна забути про проблеми з паркуванням біля будинку. Ваше авто буде у безпеці 24/7.

. Відтепер можна забути про проблеми з паркуванням біля будинку. Ваше авто буде у безпеці 24/7. Лаунж зона на даху . Мешканці ЖК зможуть відпочивати, навіть не залишаючи територію комплексу, – це зручно та комфортно.

. Мешканці ЖК зможуть відпочивати, навіть не залишаючи територію комплексу, – це зручно та комфортно. Безпека. Системи відеоспостереження, охорона, контроль в'їзду авто на територію – все це дозволить мешканцям почуватися вільно та безпечно.

Системи відеоспостереження, охорона, контроль в'їзду авто на територію – все це дозволить мешканцям почуватися вільно та безпечно. Дитячий садок . Маленькі жителі Nordica Residence матимуть змогу ходити до сучасного дитячого садка з безпечними ігровими майданчиками та усім необхідним.

. Маленькі жителі Nordica Residence матимуть змогу ходити до сучасного дитячого садка з безпечними ігровими майданчиками та усім необхідним. Спорт, фітнес, навчальні заклади, кафе та ресторани, медичні заклади та аптеки – все це також є поруч з ЖК, адже він будується у центрі Києва.

Nordica Residence – ЖК, де є все необхідне, і навіть трохи більше / Фото riel

Інвестиційна привабливість ЖК Nordica Residence не потребує обґрунтування. Преміальна локація, зручна транспортна розв’язка, рівень житла та якість забудови бізнес-класу – це невід’ємні характеристики житла у новому мікрорайоні Нового Печерська,

– наголосили в РІЕЛ.

ЖК Nordica Residence – скандинавський дух у центрі Києва / Фото riel