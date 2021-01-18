Ціни на об'єкти нерухомості, які будуються, завжди нижчі за ринкову вартість готового житла. Це спонукає вкладати кошти у новобудову.

Однак багато хто побоюється інвестувати гроші у ще незавершені об'єкти через скандальні історії про заморожене будівництво. Як перевірити забудовника та впевнитися у його надійності, розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Ким є забудовник

Для того щоб перевірити забудовника, необхідно визначити, хто насправді будує об'єкт, який вас зацікавив. Доволі часто від імені компанії, що здійснює будівництво, виступає інша юридична особа.

Такий девелопер збирає гроші і дає клієнтам всю необхідну інформацію, але не несе відповідальності за виконання умов договору. Щоб визначити юридичну особу, до якої згодом можна буде пред'являти претензії, потрібно попросити девелопера надати бланк типового договору інвестування, – пояснили в РІЕЛ.

Інформація про реального забудовника міститься у більшості типових договорів. Знайти її можна на початку документа, де перераховуються учасники договору.

Якщо організатором будівництва об'єкту є компанія, у договорі вказується її код ЄДРПОУ.

Якщо ж будинок зводить приватна особа, у договорі вказується ПІБ забудовника та його ІНН.

У разі якщо такі відомості відсутні у документі, інвестор має право наполягати на їх наданні.

Перед тим як інвестувати кошти у новобудову – перевірте забудовника / Фото riel

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Що потрібно уточнити у забудовника

Коли ви виберете ЖК, необхідно поставити кілька питань забудовнику:

кому належить ділянка, на якій зводиться будинок. Якщо власником є він, то має надати документи, які підтверджують його права. Важливо: у документах повинно бути вказано, що земля може бути використана для будівництва житлового будинку. Якщо будівництво здійснюється на ділянці, яка належить іншій компанії або приватній особі, потрібно встановити, у яких стосунках перебувають забудовник і власник землі. Це потрібно для того, щоб з'ясувати, як сторони поділили між собою ЖК, що будується.

у документах повинно бути вказано, що земля може бути використана для будівництва житлового будинку. Якщо будівництво здійснюється на ділянці, яка належить іншій компанії або приватній особі, потрібно встановити, у яких стосунках перебувають забудовник і власник землі. Це потрібно для того, щоб з'ясувати, як сторони поділили між собою ЖК, що будується. чи є у нього дозвіл на зведення будинку від компаній, які мають комунікації на землі, що використовується. Якщо дозволів немає – можуть бути проблеми з підключенням до системи водо- чи електропостачання.

хто фінансує будівництво.

Сьогодні Корпорація Нерухомості згідно з законодавством України пропонує декілька механізмів залучення коштів інвесторів в будівництво житла. Зокрема, це інститути спільного інвестування (ІСІ): Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ) та Пайові інвестиційні фонди (ПІФ), активами яких управляє Компанія з управління активами (КУА). Вони інвестують кошти в будівництво, укладаючи інвестиційні угоди з забудовниками і торгуючи форвардними контрактами, – зазначили в РІЕЛ.

Також поширеним варіантом в Україні є такий механізм, як Фонд фінансування будівництва (ФФБ), який створюється незалежною фінансовою компанією, і відповідає за використання грошей інвесторів виключно за цільовим призначенням.

У забудовника потрібно перевірити кілька документів / Фото riel

Збір і аналіз даних про забудовника

Коли ви з'ясуєте, хто є організатором будівництва, зберіть про нього усі можливі дані. Якщо йдеться про юридичну особу, потрібно перевірити її ЄДРПОУ на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

Для цього на сторінці "безкоштовний запит" потрібно ввести цифри коду і здійснити пошук. На сайті з'явиться дата створення компанії, назви компаній-засновників, розмір статутного фонду, сфера діяльності та ПІБ керівництва. За допомогою бази юридичних осіб Києва можна дізнатися всі нюанси діяльності кожної юридичної особи, яка має відношення до будівництва, в тому числі компанії-засновника і фірми, що здійснює фінансування. Не варто довіряти свої гроші фірмі, яка нещодавно створена і вперше береться за зведення житлового комплексу, – розповіли у РІЕЛ.

Крім того, варто перевірити, чи не пред'являлися позови до компанії. Це можна зробити на сайті Єдиного реєстру судових рішень (введіть назву у полі "пошук за контекстом").

Далі необхідно встановити дані про керівників компанії та організатора будівництва. Якщо це приватні особи – скористайтеся пошуковою системою. Якщо вони були чи є фігурантами якихось скандалів, довіряти їм свої кошти не варто.

Також дізнатися про репутацію забудовника можна на інших ресурсах. Наприклад, на сайті Асоціації постраждалих інвесторів, на порталах ЛУН.ua та Address.ua, а реєстр будівельних компаній є на ресурсі Meget.

Як ще перевірити забудовника

Щоб впевнитись у надійності забудовника, можна звернутися до ріелторів, які здійснять повний аудит будівельного об'єкта, або ж до юристів з нерухомості, що проаналізують усі можливі ризики, використовуючи різні бази даних.

Перевірити забудовника також може юрист з нерухомості або ріелтор / Фото riel