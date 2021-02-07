Где купить квартиру в Киеве: представлен обновленный проект известного ЖК
Поиск и выбор нового жилья – процесс всегда сложный и длительный, ведь хочется идеальное жилье во всех смыслах.
В Киеве такой вариант – это ЖК Nordica Residence, проект которого обновила Корпорация Недвижимости РИЕЛ.
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Nordica ResidenceМаксимально удобный и комфортный жилой комплекс в центре столицы, который подойдет для каждого. Объект находится на Печерске и имеет прекрасную инфраструктуру.
Как изменился проект Nordica Residence
Вдохновленные мировыми трендами в архитектуре, мы разработали новый фасад. К нему мы добавили больше воздуха и света, а оттенки лазури и голубого стекла придадут архитектуре скандинавской эстетики,
– рассказали в РИЕЛ.
Также был запланирован заезд на территорию комплекса с улицы Драгомирова (со стороны соседнего ЖК "Новопечерские Липки").
В РИЕЛ подчеркнули, що что благодаря изменениям будет улучшена архитектура, благоустройство территории, функциональное пространство квартир. Кроме того, запланированы новые элементы, которые сделают Nordica Residence лучшим ЖК на Новом Печерске.
Nordica Residence – ЖК для тех, кто ценит комфорт / Фото riel
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Изменения коснулись и будущих квартир. В частности, была увеличена полезная площадь: планировки стали еще более удобными и функциональными. Также в квартирах появятся актуальные компактные французские балкончики, где можно будет насладиться кофе утром.
ЖК имеет множество преимуществ и большой выбор планировок / Фото riel
В Nordica Residence – множество эргономичных планировок. Например, в продаже появились новые варианты 1-комнатных квартир, площадью от 40 кв. м.
Преимущества ЖК Nordica Residence
- Локация. Рядом с комплексом находится Ботанический сад имени Гришко – место, где в любое время года можно отдохнуть и хорошо провести время.
- Двор без автомобилей. Территория возле домов предназначена для людей.
- Двухуровневый подземный паркинг. Теперь можно забыть о проблемах с парковкой возле дома. Ваш автомобиль будет в безопасности 24/7.
- Лаунж зона на крыше. Жители ЖК смогут отдыхать, даже не покидая территорию комплекса – это удобно и комфортно.
- Безопасность. Системы видеонаблюдения, охрана, контроль въезда авто на территорию – все это позволит жителям чувствовать себя свободно и безопасно.
- Детский сад. Маленькие жители Nordica Residence смогут ходить в современный детский сад с безопасными игровыми площадками и всем необходимым.
- Спорт, фитнес, учебные заведения, кафе и рестораны, медицинские учреждения и аптеки – все это также рядом с ЖК, ведь он строится в центре Киева.
Nordica Residence – ЖК, где есть все необходимое, и даже немного больше / Фото riel
Инвестиционная привлекательность ЖК Nordica Residence не требует обоснования. Премиальная локация, удобная транспортная развязка, уровень жилья и качество застройки бизнес-класса – это неотъемлемые характеристики жилья в новом микрорайоне Нового Печерска,
– подчеркнули в РИЕЛ.
ЖК Nordica Residence – скандинавский дух в центре Киева / Фото riel
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