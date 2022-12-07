Про це свідчать дані аналітиків DOM.RIA. Окрім того, за їхніми даними, зменшилася також кількість пропозицій на ринку. Яка ситуація із орендою зараз – далі.

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В яких містах України найбільше просіла вартість оренди

Як зазначають аналітики, у Київській області однокімнатну квартиру у листопаді можна було орендувати в середньому за 7 515 гривень, що на 46,6% менше, ніж у жовтні. У Києві ціни впали на 16,7% – до 19 772 гривень.

Суттєве падіння ціни також зафіксоване у Волинській та Полтавській областях, де орендувати однокімнатне житло пропонують за 6 690 та 10 492 гривні відповідно.

При цьому найнижча вартість оренди станом на кінець листопада фіксується у Чернігівській області – 2 411 гривень, що на 33,8% менше, ніж у жовтні.

Не дуже відстають Сумська та Миколаївська області з цінником в 3 372 та 3 709 гривень відповідно. Вартість оренди залишається низькою також у звільненому Херсоні – 3 871 гривня в місяць.



За скільки можна орендувати однокімнатну квартиру у різних регіонах України / Інфографіка DOM.RIA

Зростання середніх цін на оренду зафіксовано лише у Житомирській області – до 6 451 гривні за однокімнатну квартиру.

Що відбувається із пропозицією

Кількість пропозицій також суттєво скоротилася. Наприклад, в Івано-Франківській області стало на 37,9% оголошень менше, ніж у літній період. У Волинській області ринок упав на 51%, а на Херсонщині – на 78%.

Водночас зростання кількості варіантів для довгострокової оренди спостерігається у Кіровоградській, Полтавській, Донецькій областях та загалом на сході та частково в центрі країни. Проте у Києві кількість вільних квартир скоротилася майже на 11%, в області – на 30%.



Як змінилися кількість пропозицій на ринку оренди України / Інфографіка DOM.RIA