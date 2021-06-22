Де найдорожчі квартири в Україні: ТОП-5 міст з цінами на житло

Ціни на житло в Україні залишаються високими, не дивлячись на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 і обмеження, пов'язані з нею. Найдорожчі квартири продають у Києві.

Однак і міста-мільйонники не можуть похвалитися доступними цінами на житлову нерухомість. Де найвищі ціни на житло – читайте далі.

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Скільки коштує квартира у Києві

Житло в столиці є лідером за вартістю в Україні. За словами експертів, квартири у побудованих новобудовах Києва обходяться на 20 – 60 тисяч доларів (545 тисяч гривень – 1,63 мільйона гривень) дорожче, ніж в інших великих містах країни.

У 2020 році у Києві ціна квартир на початку будівництва і на вторинному ринку була майже однаковою, однак у першому випадку житло доведеться чекати, а після ще витратити певну суму на ремонт. У зданих будинках цінник був майже наполовину вищим.

У Києві найдорожча нерухомість в країні / Фото Pixabay

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Ціни на житло в містах-мільйонниках

Львів

На другому місці за дорожнечею житла розмістився Львів. Однокімнатну квартиру у 2020 році можна було придбати за 34 – 48 тисяч доларів (926 тисяч гривень – 1,3 мільйона гривень) залежно від готовності будинку. Двокімнатні квартири пропонували від 45,5 тисячі доларів (1,2 мільйона гривень) у старих будинках до 65 тисяч доларів (1,8 мільйона гривень) у новобудовах, трикімнатні – від 59 тисяч доларів (1,6 мільйона гривень) до 85 тисяч доларів (2,3 мільйона гривень) відповідно.

Житло у Львові користується популярністю / Фото Pixabay

Одеса

Однокімнатну квартиру в Одесі можна купити за ціною від 29 тисяч доларів (790 тисяч гривень) до 39 тисяч доларів (1 мільйон гривень), двокімнатні – від 41 тисячі доларів (1,1 мільйона гривень) до 62 тисяч доларів (1,7 мільйона гривень), трикімнатні – від 52 тисяч доларів (1,4 мільйона гривень) у старому фонді до 99 тисяч доларів (2,7 мільйона гривень) у новому побудованому будинку.

Одеса посіла третє місце за цінами на житло в Україні / Фото Pixabay

Дніпро

Однокімнатні квартири в Дніпрі у 2020 році пропонували по 27 тисяч доларів (736 тисяч гривень) у старих будинках і по 45 тисяч доларів (1,2 мільйона гривень) у новому зданому будинку. Двокімнатні квартири були доступні за ціною від 35 тисяч доларів (953 тисяч гривень) до 61 тисячі доларів (1,7 мільйона гривень), трикімнатні – від 44 тисяч доларів (1,2 мільйона гривень) до 85 тисяч доларів (2,3 мільйона гривень).

Квартиру в Дніпрі можна купити від 27 тисяч доларів / Фото Pixabay

Харків

За словами експертів, у Харкові ціни на готові квартири та у комплексах, які ще будуються, суттєво не відрізняються.

Однокімнатну квартиру у Харкові в старому будинку чи у новому на етапі котловану можна купити за 26 тисяч доларів (708 тисяч гривень), двокімнатну – за 41,5 тисячі доларів (1,1 мільйона гривень), трикімнатну – від 44,5 тисячі доларів (1,2 мільйона гривень) до 75,6 тисячі доларів (2 мільйони гривень).

Фахівці відзначили, що трикімнатна квартира у старому житловому фонді Харкова обходиться дешевше, ніж однокімнатна квартира у столиці. При цьому замість однокімнатної квартири у Києві можна купити чотири однокімнатних у новобудовах Одеси.